屯門公路客貨車切線撞電單車不顧而去　司機到警署自首涉3宗罪

今日（28日）早上屯門公路往九龍方向近深井豪景花園發生交通意外，客貨車切線撞電單車後不顧而去，27歲鐵騎士昏迷送院搶救情況危殆。社交平台流傳事發一刻的車Cam片段，不少網民標明車牌號碼，要求警方追緝。事發後約3小時案件有進展，涉事35歲姓楊男司機駕駛肇事客貨車到警署自首。警方以「涉嫌意外後沒有停車」、「意外後沒有報案」及「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」將他拘捕。



涉事客貨車車頭及車尾均貼有租車廣告，《香港01》致電租車公司查詢，職員回覆指公司已知悉事件，並已安排涉事司機到新界南總區警察總部交代事件，當時距離事發近3小時。



記者隨即到警署了解情況，果然見到涉事客貨車停在警署內，警員正調查事件，包括檢視與電單車碰撞的右邊車身，又登上司機位查看。現場消息指，穿藍衫男子為涉事客貨車司機，他到警署自首。警方其後安排拖車將客貨車拖往大欖涌汽車扣留中心。



警方表示，今日早上7時32分接獲報案，指涉事輕型貨車及電單車分別沿屯門公路三線及快線往九龍方向行駛，當駛至近豪景花園時，輕型貨車懷疑切線撞倒電單車，並其後離開現場。人員接報到場，該名27歲姓賴男電單車司機受傷，昏迷被送往瑪嘉烈醫院治理。經調查後，35歲姓楊輕貨男司機涉嫌「意外後沒有停車」、「意外後沒有報案」及「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕」，現正被扣留調查。

警員正在調查事件，據知綠衫男子為證人，而藍衫男子為涉事客貨車司機。（翁鈺輝攝）

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客貨車一度減速後駛離現場 拍片者：你走？你害死人呀

