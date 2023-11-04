有片｜萬聖節電單車友中環車聚遇警截查　兩男疑不滿被喝激動爆粗

網上流傳一段片段，在10月31日萬聖節當晚，警方在中環碼頭附近截查聚集的車輛期間，兩名男子情緒激動不停爆粗指罵警員，其中一人言語間透露較早時懷疑曾遭警員喝斥，稱：「無嘈過無剩你埋嚟喝？X你老X，你好聲好氣，我哋咪好聲好氣囉！」警方表示，當晚在民光街一帶就違例電單車發出11張告票，事件中沒有任何人被捕。



片段開首見到多輛電單車聚集在中環碼頭對開民光街一帶。（網上片段截圖）

事發片段長約半分鐘，現場為中環碼頭對開民光街，全片粗口橫飛。片段所見馬路兩旁有多部電單車，現場有交通警員正在截查車輛，其中兩名分別身穿藍衣和白衣、懷疑被截查的男子，被兩名警員指示走往另一處時，轉身不斷爆粗指罵後方另一些警員，「X你老X，你喝乜X嘢啫，無嘈過無剩你埋嚟喝？X你老X，你好聲好氣，我哋咪好聲好氣囉！」旁邊另有一名男子疑似正在拍攝現場情況。其後再有數名警員上前，當中有警員搭着藍衣男的肩膊，將他帶往路旁並向他說話，疑是勸他冷靜下來。

交通警截查電單車期間，兩名分別身穿藍衣和白衣、懷疑被截查的男子爆粗指罵警員，旁邊另有一名男子疑似正在拍攝現場情況。（網上片段截圖）

據了解，萬聖節當日警方在中環進行交通管制，當晚約10時35分，警方接獲線報，指中環畢打街及民光街中環碼頭一帶有多部車輛聚集，遂派員到場了解，並截查多部車輛，調查後在畢打街拖走5部懷疑涉及非法改裝的車調查。交通部警員截查車輛期間，民光街近中環碼頭一帶有司機懷疑不滿被截查，曾與警員口角，警方調查後在現場發出11張違例行車告票。

警方表示，港島總區交通部執行及管制組特遣隊人員10月31日晚上在中區民光街一帶進行交通執法行動，其間發現約50輛電單車於上址聚集，人員遂截停該批電單車並進行車輛檢查，發現部分電單車沒有展示、亮起或裝妥車輛登記號碼，遂發出11張定額罰款通知書 。事件中沒有任何人被捕。