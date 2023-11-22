警青龍頭私樓破製毒工場　起出$500萬冰毒拘2男　檢可攜式浴室寶

警方經過情報分析及深入調查，近日發現有販毒集團利用私人屋苑比較保安嚴密及較多人流的特性作掩飾，租用這些私樓單位作毒品儲存庫，並且加工製造冰毒再企圖出售。毒品調查科人員遂於前日（20日）採取執法行動，成功搗破於青龍頭一個私人屋苑單位的毒品儲存倉及製毒加工場，並且拘捕兩名本地男子，涉嫌「阻礙警務人員執行職務」、「製造危險藥物」及「販運危險藥物」罪，檢獲約3.6公斤固態冰毒、5.3公升原材料和半製成品的液態冰毒，市值約500萬元。行動中亦檢獲常見製毒工具，包括電磁爐、煲、可攜式浴室寶、電子磅等。



警方在青龍頭一個私人屋苑單位搗破一個製毒工場，檢獲約值500萬元的冰毒、一批化學原料及製毒工具。（羅敏妍攝）

毒品調查科高級督察唐為國表示，11月20日晚上，探員在青龍頭一私人屋苑大廈內截停兩名分別20歲姓余和22歲姓梁本地男子。當探員表明身份後，兩男激烈反抗，但最終被制服。探員隨即搜查兩人剛步出的單位，在單位內開放式廚房、廳及其中一間睡房，共發現約3.6公斤剛製成冰毒、合共5.3公升原材料及半製成品的液態冰毒，市值共約500萬元。警方在現場亦都發現到樽裝鹽酸、丙酮（即有機溶劑），相信是用來進行化學程序，加工製造冰毒。行動中亦檢獲常見製毒工具，包括電磁爐、煲、可攜式浴室寶、電子磅、筲箕等。

警方在青龍頭一個私人屋苑單位搗破一個製毒工場，檢獲約值500萬元的固態及液態冰毒。（羅敏妍攝）

兩名被捕男子均報稱無業，現正被扣留調查，警方相信兩人均有份參與製造冰毒。兩人稍後將被落案起訴相關「阻礙警務人員執行職務」、「製造危險藥物」及「販運危險藥物」罪，案件明早（23日）在西九龍裁判法院提堂。

警方初步調查相信，販毒集團剛租用涉案單位約一周，屋內除有半製成品和未被包裝的剛製成冰毒外，其他大部分材料都是儲存在膠樽內。警方相信在該批毒品流出市面前，已成功搗破該個由一個本地販毒集團操控的的毒品加工場。警方會繼續進行情報分析，追查毒品原材料來源，以及販毒集團其他成員。

警方表示，行動中檢獲的鹽酸屬高濃度腐蝕性物質，在加熱、加工過程中，存在爆炸及引致火警風險。（羅敏妍攝）

在此宗案件，警方留意到販毒集團選址在人口密度高的私人屋苑單位作毒品加工場，斥此舉非常危險和妄顧市民安全。唐為國稱，警方搜出的「鹽酸」屬高濃度腐蝕性物質，在加熱、加工過程中，存在爆炸及引致火警風險，又指販毒集團並無妥善儲存相關危險品，是極其不負責任。長期吸入毒品原材料和化學物質，亦都有可能對人體、特別伯小朋友的神經造成損害。唐表示，探員於搜查期間亦聞到刺鼻酸醙味，故警方呼籲市民及大廈管理員當經過有可疑或有奇怪化學品異味的單位時，可以致電警察毒品舉報熱線2527 1234。

警方在青龍頭一個私人屋苑單位搗破一個製毒工場，檢獲約值500萬元的冰毒、一批化學原料及製毒工具，毒品調查科高級督察唐為國交代案情。（羅敏妍攝）

唐為國強調，警隊毒品調查科一直致力打擊不同形式販毒活動，並會留意販毒集團販毒手法，作出適時打擊。警方重申製毒、販毒都是非常嚴重的罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》， 如果一經定罪， 最高刑罰是終身監禁及罰款500萬元，呼籲市民切勿以身試法。