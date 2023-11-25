警油尖區打擊無牌賣酒拘8人　包括一餐廳負責人

油尖警區特別職務隊、油尖警區反三合會行動組、尖沙咀分區雜項調查隊及油麻地分區雜項調查隊昨晚（24日）至今晨（25日）進行代號「戰馬」（WARHORSE）的聯合行動，打擊區內無牌賣酒及酒吧內的非法活動。行動中，人員共拘捕8人，檢獲市值約22000元的酒類飲品。



警方打擊油尖區內無牌賣酒及酒吧內的非法活動，共拘捕8人。（警方提供）

昨晚（24日）約9時，警方突擊搜查尖沙咀柯士甸路3號一間酒吧，並拘捕一名31歲姓曾本地男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」；而4名由31至44歲本地男客人，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。行動中，人員檢獲市值約4800元的酒類飲品。

警方昨晚（24日）約9時亦派員喬裝顧客到油麻地砵蘭街61-63號一間無牌酒吧，於單位內拘捕一名31歲姓胡本地女負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」。行動中檢獲市值約3700元的酒類飲品。

此外，今日（25日）凌晨約1時半警方亦派員喬裝顧客到尖沙咀柯士甸路17號一間餐廳，發現有人懷疑無牌售賣酒類飲品，於是在單位內拘捕一名29歲姓陳男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及「無證經營餐廳業務」。行動中檢獲市值約2500元的酒類飲品及食物。

今日（25日）凌晨約1時半警方同時派員喬裝顧客到油麻地德興街9-10號，發現有人懷疑無牌售賣酒類飲品，於是在單位內拘捕一名68歲姓盧女負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」。行動中檢獲市值約11000元的酒類飲品。