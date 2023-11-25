82歲翁遭假兒子呃$9萬「保釋金」　兩日後圖再索$8萬　警拘32歲女

再有市民墮電話騙案。觀塘一名82歲老翁本周三（22日）誤信「假兒子」來電求助，將9萬元「保釋金」交予對方，其後有人食髓知味，昨日（24日）試圖再向老翁騙取8萬元。警方接報後同日在觀塘翠屏商場拘捕到場收款的32歲姓衛本地女子，她涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪被扣查。



騙案新聞大全．專頁｜騙案日日有、天天新 Whatsapp騙案、電話詐騙即時「報」

觀塘警區刑事部督察楊力表示，事主本周三下午接獲自稱兒子電話，被騙走9萬「保釋金」。（陳浩然攝）

觀塘警區刑事部督察楊力指，事主在本周三（22日）下午3時許接獲一陌生男子電話，對方自稱是他兒子，指涉打鬥鬧事被捕而需繳付9萬保釋金，事主愛子心切下答應付款，約一個多小時後於月華街交付9萬元現金，但因他事後仍未能聯絡兒子而前往觀塘警署求助，才知受騙。

楊力指出，騙徒昨日（24日）早上再致電事主，聲稱要再繳交8萬元「賠償金」，但因警方已提醒事主稱騙徒可能會再致電，故假裝答應後即聯絡警方，警員同日下午5時許於翠屏商場附近埋伏，拘捕收款的32歲姓衛女子。

楊力重申，任何人涉以欺騙手段取得財產，可被判監10年，呼籲市民提高警覺，特別要提醒長者不要輕信未核實來電、尤其是各種理由索款的來電，如聽到電話應馬上收線和找家人核實求助，有懷疑可致電防騙熱線18222。

警方亦強調，任何人在電話自稱親友，稱自己更換了新電話號碼、要求受害人借錢或匯款，均有可能為騙案，如聲稱涉及保釋金，巿民應向有關警署核實，避免受騙。