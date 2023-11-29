珍惜生命｜20歲女港鐵大學站外危坐天橋　一小時後墮橋昏迷送院

警方今晚（29日）7時21分接報，指一名女子危坐在港鐵大學站對開一條天橋，懷疑她企圖自殺。救援人員接報趕至游說女子返回安全位置，警方亦召談判專家到場，消防並在橋下張開救生氣墊戒備。惟女子約一小時後從天橋墮下，昏迷由救護車送往威爾斯親王醫院搶救。據了解，女事主懷疑受感情及學業問題困擾，墮橋後跌於救生氣墊旁的花槽，事後有一名男子到醫院協助警方調查。



一名女子危坐在港鐵大學站對開一條天橋，救援人員接報趕至游說她返回安全位置，警方亦召談判專家到場，消防並在橋下張開救生氣墊戒備。（香港突發事故報料區facebook/網民Bosco Chu圖片）

一名女子危坐在港鐵大學站對開一條天橋，其後墮橋昏迷送院，有一名男子在醫院協助警方調查。（左朗星攝）

運輸署表示，因有人在危險位置，吐露港公路近澤祥街來回行車線一度封閉，其後已解封。

警方表示，29日晚上7時21分，接獲途人報案，指發現一名女子危坐在馬鞍山澤祥街一條天橋，救援人員接報到場，20歲姓謝女事主從高處墮下至花槽，昏迷被送往威爾斯親王醫院治理，警方在現場沒有檢獲遺書，案件列作「企圖自殺」。

一名女子危坐在港鐵大學站對開一條天橋，消防並在橋下張開救生氣墊戒備。受事件影響，吐露港公路（往大埔方向）近澤祥街一度全線封閉，現場一帶交通擠塞。（香港出行易交通快拍截圖）

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