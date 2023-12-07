上水店舖售冒牌化妝品　海關檢$50萬貨拘24歲女售貨員

海關早前接獲舉報，指有店鋪售賣懷疑冒牌化妝品。經深入調查及在商標持有人的協助下，關員昨日（6日）採取執法行動，突擊搜查一間位於上水的店鋪，並檢獲約2300件懷疑冒牌物品，包括化妝品、護膚品及香水，估計市值約50萬元。行動中，一名24歲女售貨員被捕。



海關昨日（6日）採取執法行動，突擊搜查一間位於上水的店鋪，並檢獲約2300件懷疑冒牌物品，包括化妝品、護膚品及香水，估計市值約50萬元。

海關表示，案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。海關會將涉案的懷疑冒牌物品樣本送往政府化驗所作測試，以確定其安全性。海關會繼續加強巡查和執法，嚴厲打擊售賣各類冒牌物品的活動。

海關提醒消費者應光顧信譽良好的店鋪，如對產品真偽有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。商戶於採購物品時亦應小心謹慎，因售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑冒牌活動。