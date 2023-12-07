騙徒太子開兌換店騙幣商　以練功券騙走$400萬泰達幣　2男女被捕

詐騙手法層出不窮，有騙徒為了呃走加密貨幣，特地在太子聯合廣場租舖開設一間假的兌換店，然後透過社交平台尋找獵物，成功接觸到一名急需套現的40歲幣商，訛稱可以幫他套現泰達幣。由於有實體店的關係，券商信以為真便到店舖進行交易，看到店員手持大疊紙鈔，以為他貨真價實，便將價值約400萬港幣的泰達幣轉到對方提供的加密貨幣錢包，詎料轉帳之後，店員百般推搪，拒絕付錢。幣商起疑下報警，始證實自己墮進騙局，原來對方手中的「千元錢磚」，只有底面兩張是真鈔，其他全是「練功券」。警方將該名27歲店員拘捕，並呼籲市民要慎選兌換店。



警方檢獲4疊「錢磚」，當中只有底面共8張真鈔，其餘全是「練功券」。（左朗星攝）

據了解，遇騙的40歲幣商於2020年初開始投資加密貨幣，亦曾經開設加密貨幣找換店。他有相熟找換店，但由於這次急住套現，而相熟找換店沒有營業，便透過社交平台尋找適合的店舖，結果不幸墮入騙局。

警方於昨日（6日）接獲該幣商報案，指中午時分到騙徒提供位於太子聯合廣場一個舖位作交易，當時店內有一名自稱是店員的男子，對方向他展示4疊分別用保鮮紙包裹的1,000元紙幣。事主見對方手持「真金白銀」，不虞有詐，便透過幣安平台，將價值約400萬港幣的泰達幣轉到一個由騙徒提供的加密貨幣錢包。沒料到轉帳後，該名男子聲稱收不到負責人的指示，一直藉詞拒絕支付現金，事主懷疑受騙，於是報警。

涉事店舖位於太子聯合廣場，由一名37歲女子於11月中租用，月租8，700元。（左朗星攝）

警方到場調查後，發現該4疊紙幣，除了底面兩張是真鈔之外，其餘均是印有「練功券」字眼的懷疑偽鈔。事件中，警方檢獲4,000張懷疑偽鈔，以及8張1,000元港幣真鈔，同時，亦檢走店內一部數錢機。

警方於同日以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「管有偽製紙幣」罪名拘捕該名自稱店員的27歲男子，他報稱無業；及於今日（7日）下午，在深水埗區以涉嫌「以欺騙手段取得財產」，拘捕租用上述店舖的37歲女子，她報稱是時裝售貨員。據悉，她於11月中旬租用上述店舖1年，月租為8,700元。兩人現正被扣留調查。

警方已即時追蹤涉案加密貨幣的流向，以及調查涉案的加密貨幣錢包，希望可以堵截涉案加密貨幣流走。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

警方初步調查得知，騙徒所開設的加密貨幣找換店，在香港並無公司註冊或者商業登記。據悉，涉事店舖面積約40呎，裝修簡單，門口掛有招牌，店內只有一個櫃位及一部驗鈔機。警方暫無證據顯示案件涉及犯罪集團，警方亦未接獲其他受害人報案，若有人懷疑自己受騙，應盡早報警。

旺角警區刑事調查隊第10隊主管麥世豪督察（左）交代案情。（左朗星攝）

旺角警區刑事調查隊第10隊主管麥世豪督察呼籲，當大家交易加密貨幣時，切勿掉以輕心，應選用口碑良好的找換店，如果涉及大量現金的話，亦要仔細檢查鈔票的防偽特徵。如有懷疑，請即致電警方「防騙易」熱線18222查詢。