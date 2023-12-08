入境處一連4日全港反黑工　搜56地點拘29人　包括3內地水貨客

入境處在本月4日至昨日（7日）期間，於全港多區展開反非法勞工行動，期間合共拘捕29人，包括24名懷疑非法勞工、4名涉嫌聘用非法勞工的僱主及一名涉嫌協助及教唆者，年齡介乎27至57歲，當中3人為涉嫌在上水「走水貨」的內地旅客，並當場截獲一批貨物。



入境處本月4日至昨日（7日）期間在全港多區展開反非法勞工行動，並拘捕3名懷疑非法從事水貨活動的內地旅客，起出一批相關貨物。（入境處提供）

入境處指，處方特遣隊人員在期內共搜查了56個目標地點，包括工業大廈、按摩店、裝修中單位、回收場、住宅大廈及餐廳等，並拘捕了5男16女非法勞工，他們年齡介乎27至54歲，當中2男4女持有「行街紙」；同樣被捕的包括介乎46至57歲、涉嫌聘用非法勞工的3男1女，以及一名涉嫌協助和教唆他人在港違反逗留條件的39歲女子。

另外，處方聯同警方執行「風沙行動」期間，人員亦在上水寶運路及新運路拘捕2男1女內地旅客，他們介乎39至56歲，涉嫌非法從事水貨活動而違反逗留條件，同時起獲一批懷疑用作水貨用途的貨物，包括化妝品、日用品及保健產品。

入境處本月4日至昨日（7日）期間在全港多區展開反非法勞工行動，拘捕24名非法勞工，他們由入境處人員陪同下登車。（入境處提供）

入境處重申，任何人違反對其有效的逗留條件即屬犯罪，所有旅客在未獲批准前均不得在港從事任何僱傭工作，違例者會遭檢控，協助及教唆他人違反逗留條件者亦同罪，並呼籲所有僱主切勿以身試法，僱用非法勞工。