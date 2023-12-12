海關搜通菜街攤檔拘兩女　起7000件冒牌貨總值$90萬

聖誕節和新年臨近，海關加強打擊向訪港旅客兜售冒牌物品的檔攤，今日（12日）突擊搜查旺角通菜街一帶的多個固定和流動小販攤檔、以及附近一樓上單位，搜出約7,000件不同種類的冒牌貨，總值約90萬元，兩名分別70和45歲攤檔女負責人被捕。



海關今日（12日）突擊搜查旺角通菜街一帶的多個固定和流動小販攤檔，拘捕涉嫌售賣冒牌貨的兩名女檔主，她們將被帶返總部接受調查。（梁偉權攝）

海關版權及商標調查科高級調查主任范卓怡表示，今年年初疫情緩和後，訪港旅客人數明顯上升，而早前巡查時發現區內有檔攤懷疑售賣冒牌貨物。她表示小販為減低被發現風險會「魚目混珠」，將冒牌貨混入其他物品當中，之後會向旅客詢問是否有興趣購買某品牌的物品，在確定款式和商討價錢後，才會前往貨倉拿貨，以免檔攤放置了太多冒牌貨品、並逃避執法人員偵查。

海關版權及商標調查科高級調查主任范卓怡指，涉案小販會在與旅客確定欲購買的物品款式和商討價錢後，才會前往貨倉拿貨，以避開搜查。（梁偉權攝）

她指海關人員調查後，今日突擊掃蕩通菜街一帶的檔固定和流動小販攤檔，以及附近一個樓上儲存中心，經點算合共找到最少7,000件冒牌貨物，包括手袋、皮具和球衣，兩名分別70和45歲的攤檔女負責人被拘捕，她們將被帶返海關總部作進一步調查，不排除有更多人被捕。

她強調海關未來會繼續加強巡查，並在適當時會採取行動，加擊售賣冒牌貨，重申《商品說明條例》列明任何人進出口冒牌物品即屬違法，最高可被判罰款50萬元及監禁5年，並呼籲顧客應要光顧信譽良好的商店，需要時可向海關舉報。