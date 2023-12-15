天水圍婦人遭夫掌摑兼恐嚇　報警被阻「起飛腳」踢奶奶　雙雙被捕

天水圍一對夫婦疑為錢銀爭執，其中女事主腳踢六旬「奶奶」，丈夫即持菜刀恐嚇及出手還擊。女事主逃出村屋住所驚動途人報警，警方經調查後，夫婦倆雙雙涉案被捕。



警方稱，昨日（14日）晚上約9時30分接獲途人報案，指一名女子在天水圍田廈路疑被一名男子襲擊。警員到場調查，相信該名40歲姓王女子，與41歲姓駱丈夫因金錢問題在屋內爭執，其間王婦疑以腳襲擊在場的67歲「奶奶」，駱疑手持約29厘米長的菜刀，用手襲擊並出語恐嚇妻子，二人追逐出屋外驚動途人。



事件中王婦報稱頭痛，「奶奶」報稱胸痛，二人由救護車送往屯門醫院治理。警方以涉嫌普通襲擊及刑事恐嚇拘捕駱男，王婦則涉嫌普通襲擊同告被捕，他們現正被扣留調查，案件由元朗警區刑事調查隊第三隊接手跟進。

據稱，事主夫婦於2015年結婚，育有一對子女（4歲和5歲），連同男方母親一家五口住在田廈路田心新村一間約200平方呎的村屋。男事主做建築工人，女事主為家庭主婦，今年10月起兩人關係變差，經常為錢銀問題爭執。

事發時兩人再次就金錢問題吵架，女事主遭丈夫摑兩巴掌，欲報警求助，卻被「奶奶」阻止，於是將「奶奶」踢倒在地。丈夫隨後由廚房拿出菜刀威脅斬她，女事主慌忙帶同兩名年幼子女離開住所，並大聲呼救。警方到場調查後，將二人拘捕調查。