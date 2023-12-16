跨部門西貢辦山友同行計劃活動　警冀提升登山安全意識

警方聯同多個部門今日（16日）在西貢郊野公園遊客中心舉辦「山友同行計劃野外定向頒獎暨校園大使委任禮」，希望加強大眾的山野安全意識，當中240名曾參與山藝證書訓練課程的中學生獲頒發證書。此外，會場設有多個遊戲攤位，亦展出各類攀山搜救器材，讓市民了解搜救人員所使用的工具和裝備。



警方聯同多個部門今日（16日）在西貢郊野公園遊客中心舉辦「山友同行計劃野外定向頒獎暨校園大使委任禮」，希望加強大眾的山野安全意識。（警方提供）

警務處東九龍總區失蹤人口調查組聯同消防處、民眾安全服務隊、政府飛行服務隊、漁農自然護理署，以及多個山嶺活動機構及教育相關團體，在西貢郊野公園遊客中心舉辦「山友同行計劃野外定向頒獎暨校園大使委任禮」。將軍澳、觀塘、黃大仙、秀茂坪各區少年警訊名譽會長會亦贊助240名中學生參與山藝證書訓練課程，並在典禮上獲頒發委任狀予學員。

會場亦舉辦多項節目，包括早上校際野外定向比賽、消防搜救犬示範及政府飛行服務隊「擴增實境」（AR）的應用程式，從而讓市民了解搜救人員所使用的工具和裝備。會場除提供攤位遊戲以提升山嶺安全意識，亦展出各式各樣的攀山搜救器材，包括聲學相機、無人機、搶救抬床、三腳架、穩固點設置器材及搶救系統設置器材。

宣傳活動在黃大仙獅子亭、將軍澳清水灣郊野公園、西貢海濱公園、以及西貢北潭凹同步進行，希望藉此提升大眾的山嶺安全意識。