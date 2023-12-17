聖誕新年長假期將至　跨部門中區一連四個周末打擊罪惡　拘捕一男

聖誕及新年長假期將至，中區區內娛樂場所將會有大量青少年聚集，亦會有不法分子乘機犯案，中區警區將一連四個週末（本年12月16日至明年1月6日）聯同不同部門在區內進行代號「匯流」的反罪惡行動，打擊區內與毒品有關的罪行，保護青少年，以及警惕區內酒吧及商舖不得售賣或供應酒類商品予18歲以下人士，其間拘捕一人。



警方展開反罪惡行動。（警方提供）

中區警區、警察牌照科及機動部隊，聯同酒牌局及其他相關部門昨日（16日） 在蘭桂坊一帶進行查牌工作，提醒相關持牌處所，在節慶日子亦要遵循相關牌照規定，以保障顧客及公眾的安全，警員查牌期間截查可疑人士，拘捕一名25歲被通緝非華裔男子，中區警區將會繼續聯同其他執法部門，於聖誕及新年期間，進行執法行動。

據了解，被捕尼泊爾裔男子持本港身份證，因欠交罰款而遭到通緝。

警方在高風險的地點進行高姿態巡邏。（警方提供）

「匯流」行動會分多階段進行，中區警區亦會邀請中區少年警訊義工及其他不同持份者，協助進行宣傳教育，希望藉此提醒青少年消遣歡聚時好好保護自己，遠離毒品、免受引誘，同時亦會進行不定時查牌，警惕區內酒吧及商舖不得售賣或供應酒類商品予18歲以下人士。另外，警方亦會在高風險的地點進行高姿態巡邏及情報主導的執法行動以打擊相關的非法活動。

警方呼籲青少年外出娛樂時要時刻保持警覺，留意身邊情況，避免自己或友人成為案件受害者。青少年亦要留意切勿接觸毒品，吸食毒品除危害身體健康外，藏毒亦是違法行為。而販運毒品更是一項嚴重的刑事罪行，一經定罪，最高刑罰為終身監禁及罰款500萬港元。此外，家長亦應需提防子女被不法分子利用進行非法行為。