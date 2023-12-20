元朗住宅觀塘工廈迷你倉變毒品倉　警拘兩男檢$810萬大麻花

警方毒品調查科人員根據線報及經深入調查後，昨晚及今日凌晨時分（19日至20日）進行代號「捍衛者」的反毒品行動，先在元朗公庵路一私人住宅外截停兩名可疑男子，並在其中一人手持的環保袋內，搜出4包共重40克的大麻花，警方隨即以涉嫌「販運危險藥物」罪拘捕該兩名男子。其後人員搜查兩名被捕男子位於上址的居所，再搜出51包共重約20公斤的大麻花。



經初步調查後，警員突擊搜查一個相信由同一販毒集團操控、位於觀塘偉業街工廠大廈內一迷你倉，搜出57包共重22公斤大麻花。行動中，警方一共檢獲約42公斤大麻花，市值約810萬元，並以涉嫌「販運危險藥物」罪拘捕兩名分別24歲姓周及32歲姓林的本地男子，他們現正被扣留調查。警方會暫控兩人各一項「販運危險藥物」罪，案件將於周五（22日）於屯門裁判法院提堂。



警方分別於元朗私人住宅及觀塘工廈迷你倉檢獲42公斤大麻花，市值約810萬元。（警方提供圖片）

警方分別於元朗私人住宅及觀塘工廈迷你倉檢獲42公斤大麻花，市值約810萬元。（警方提供圖片）

警方提醒迷你倉公司負責人及職員，如發覺有可疑情況，例如不合理的短期租約，或留意到有可疑人等出入迷你倉，或有人寄存可疑物品，應向警方舉報。警方重申，大麻是毒品，其衍生物THC及CBD同屬毒品，對身體造成嚴重影響，包括產生幻覺、上癮、引起抑鬱等。而販毒更加屬嚴重罪行。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。