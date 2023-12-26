藝人盧惠光前妻　黎淑賢北角家中燒炭昏迷　丈夫揭發送院不治

今日（26日）下午1時許，北角雲景道40號雅景臺一單位，有一名女子昏迷，其丈夫發現後報案求助。救援人員趕至，發現46歲姓黎女事主倒臥在一房間內，身旁有一盤燒過的炭，救護員將事主送往律敦治醫院搶救，惜最終不治，死因有待驗屍後確認。警方在現場沒有檢獲遺書，正在調查事件。消息指，46歲女事主為藝人盧惠光的前妻黎淑賢（Bonnie）。



據悉黎淑賢昨晚在北角雅景臺家中與丈夫及朋友舉行燒烤派對，眾人至今日凌晨離開時亦不覺她有異樣。今午1時許，她被丈夫發現倒臥住所床上沒有反應，立即報警，其睡房廁所遺下燒過的炭。據悉，有人多年來受抑鬱症困擾，與家人感情融洽，事發前曾向丈夫發短訊道別，警方相信事件無可疑，列作自殺案處理。



藝人盧惠光的前妻、前藝人黎淑賢今日（26日）在家中燒炭身亡，她昨晚仍在社交平台上載與親友參加燒烤派對的照片，過往亦不時分享生活照。（黎淑賢IG圖片）

黎淑賢1995年參加亞洲小姐選舉獲得亞軍，之後加入娛樂圈，在《古惑仔3之隻手遮天》中飾演黑社會大哥的女友「方婷」、《生化壽屍》飾演黎耀祥妻子等而為人認識。她在1998年與香港武打演員盧惠光結婚，婚後育有兩名兒子；至2006年離婚，其後再嫁予美容醫生許智政，兩人亦育有兩名兒子，黎淑賢之後主力當全職媽媽。她昨晚曾在Instagram上載與親友享用聖誕大餐的照片和影片，不料今日就傳出離世消息。

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