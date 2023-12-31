砵蘭街唐樓墮神主牌　香爐灰灑AUDI頂　車主：早一分鐘就揼落頭

砵蘭街發生高空墮物案，唐樓單位一個木製神主牌砸中一輛停泊在錶位的AUDI私家車，擋風玻璃穿洞，香爐灰灑滿車頂。準備入錶的徐姓夫婦車主直言：「如果早一分鐘就揼落個頭度」，幸無人受傷。



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今（31日）早10時許警方接獲報案，指砵蘭街424號唐樓墮下一個長20厘米的木架，一輛私家車遭砸到。警方接報到場，發現上址地下錶位一輛黑色私家車的車頭玻璃被砸毁，地下遺有神主牌及香爐等碎片，警方仍在調查中。

涉事黑色私家車的夫婦徐生徐太接受訪問，指在近10時左右回錶位準備入錶，卻發現車輛被高空墮物擊中，原來約1分鐘前發生，徐生事後描述指「聽到巨響舖頭啲老闆就出嚟睇，成個神牌（墜下）」。因為車輛被砸中，徐生徐太本來安排的除夕假日節目落空，但直指是不幸中之大幸：「好彩囉，唔係早一分鐘，如果早一分鐘就揼落個頭度就唔係咁樣啦。」

徐太又指平時有拜四面佛，車上亦有掛相關飾品，指「我都覺得有啲用，保咗個人冇事先，車有事都係身外物」。對於是否相信有神庇佑，她指「你只要相信佢（四面佛）係你附近，佢就會幫到你，最緊要人冇事。」

據現場消息指，上址涉事唐樓一個中層單位外牆有一木架，懷疑放置神主牌及香爐。一名住戶透露大廈進行強制驗窗時，驗窗師傅曾室外牆鑲鐵架放置裝香拜神等雜物，但她否認案中的神主牌及香爐為她所有，指「我好耐冇用」、「我都唔係用瓦嘅（香爐）添呀」。警方封鎖現場錶位調查拍照，案件仍在調查中。