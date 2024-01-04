九肚山母子放狗起爭執　遭夫婦叉頸撼牆角　4人被捕包括方仲賢

一名女網民元旦日（1月1日）在社交平台上載兩段遇襲片段，指在除夕夜（31日）帶著4隻狗到九肚山附近散步時，遭一對夫婦叉頸扯頭髮襲擊。片主在文中交代事情始末，稱當時帶狗落街散步，途中遇到一對夫婦，惟女方突指稱片主的「大狗會發癲咬人」，片主隨即回應指：「我哋只係行過，邊忽咬到你？」其後雙方因此口角，繼而動武，片段拍攝到片主被男子叉頸襲擊，並兩度被撼向牆角。

警方指，除夕夜晚上11時接獲報案，指一對母子在火炭麗坪路38號放狗時，因道路使用問題與一對夫婦爭執，雙方動武，4人涉公眾地方打交被捕，一同送院治理。消息指，該對母子為前浸大學生會會長方仲賢及其母親。



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片主共上載兩條影片，第一段片拍攝到涉事夫婦（紅衫男及黑衫女）在麗坪路38號對開與片主及男親友爭執，片末見到紅衫男子突然用手拍打鏡頭，阻止繼續拍攝。第二段片事態升級，甫開始黑衫女一邊拉扯著白衫女子（片主），一邊叫道：「唔好指我啊，你做乜指我啫。」而紅衫男亦加入戰團，捉住片主的手，將她推往麗坪路38號保安更亭的牆角。其後紅衫男轉身起飛腳踢向正在拍片的男親友，而片主則從後拉扯紅衫男以圖解圍，惟紅衫男迅速轉身，用手叉著片主的頸部，再次將她推向牆角，令片主連聲叫救命。雙方再次推撞，片段就此完結。

片主表示，紅衫男曾「起腳大力踢」其邊境牧羊犬一腳，她為了保護4隻愛犬，故引該對夫婦到另一邊，雙方因而爭執。她當晚已報警求助，該對夫婦亦報稱受傷，一同送院檢查。她續指，頸部及手部均受皮外傷，被男子叉頸「冚（撼）埋幅牆」時，更有暈眩及窒息的感覺，近兩日仍有頸痛及耳鳴的情況，但由於自己有出手自衞，亦被警方控告。至於其愛犬已照X光，無傷及肋骨，只是肌肉有疼痛。

警方表示，12月31日晚上11時07分接獲報案，指一名何姓女子（47歲）與其姓方兒子（25歲）在麗坪路38號放狗時，因道路使用問題與一對夫婦爭執，雙方繼而動武，何女及兒子與一名黎姓男子（64歲）及一名馬姓女子（66歲）涉公眾地方打交被捕，4人同被送往威爾斯親王醫院治理。