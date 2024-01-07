山頂兩間豪宅獨立屋遭連環爆竊　住戶失值33萬元首飾

山頂發生豪宅連環爆竊案。6日晚上11時左右，警方接獲中峽道一間獨立屋的女戶主報案，指發現單位凌亂，懷疑有賊入屋，家中一隻約值13萬元的戒指以及一對約20萬元的耳環不見了。警員接報到場調查，得悉除了該名60歲女戶主的獨立屋外，其36歲外籍男鄰居的獨立屋亦疑被人爆竊。經初步了解，外籍男於事發時不在本港，其屋外牆裝設有棚架，正在維修。



警員懷疑賊人沿附近山坡，進入外籍戶主的獨立屋，再攀棚架入內爆竊；隨後再轉到女戶主的獨立屋作案。警員隨即依山坡搜索，惟未見賊蹤。警員事後向女戶主、及外籍鄰居的傭人錄取口供，女戶主家中損失一隻約值13萬元的戒指以及一對約20萬元的耳環，而男鄰居損失財物有待點算。案件被列連環爆竊，交由中區警區刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。



據了解，其中一個被爆竊單位，曾由龔如心爭產案中的陳振聰或其家族及相關人士持有，已於2008年賣出。



警員向外籍戶主的傭人錄取口供。可見涉事獨立屋裝有棚架。(李家傑攝)

警方表示，於6日晚上10時53分接獲一名60歲女戶主報案，指發現其位於中峽道的單位內有搜掠痕跡，懷疑遭人爆竊。人員接報到場，經初步點算後，發現該單位內，有一隻約值13萬元的戒指、以及一對約20萬元的耳環不見了。另外，鄰近單位一名36歲外籍男子，亦向人員表示其單位內有搜掠痕跡，懷疑遭人爆竊，損失財物有待點算。警員經初步調查，案件列「連環爆竊」，交由中區警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

