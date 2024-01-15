$4.9億液態可卡因偽裝成白酒 海關歷來最大宗 截海運貨櫃拘兩男
海關偵破歷來最大宗販運液態可卡因案件，在一個由巴西抵港、報稱載有逾700箱的紅、白餐酒及果汁的海運貨櫃內，檢獲共444公斤偽裝成「白酒」的液態可卡因，市值4.9億元。海關人員再在長達26天的監控遞送行動中，拘捕兩名涉案非華裔男子，並正繼續調查案件，不排除有更多人被捕。
海關毒品調查科在去年12月進行反毒品調查，留意到有販毒集團打算在聖誕前夕，經海路偷運大批毒品來港，於是加強情報搜集，聯同港口及海域科人員分析可疑貨物資料，鎖定一個由巴西入口、報稱載有706箱紅、白餐酒及果汁的海運貨櫃。
海關在去年12月19日檢查該個海運貨櫃內所有貨物，發現部分報稱載有白酒的紙盒有重新包裝痕跡，重量亦不一致，其中可疑紙盒封口位置明顯較其他紙盒有更多膠水，打開後發現利用透明膠袋包裝的報稱白酒，外觀驟眼看與貨櫃內其他白酒無分別，惟可疑膠袋近袋邊位置並無印上生產編號及生產日期，引起海關人員懷疑。人員於是對所有飲品進行快速毒品測試，揭發其中37箱「白酒」對可卡因測試呈陽性，合共檢獲444公斤懷疑液態可卡因。
海關其後將載有液態可卡因的包裝還原，放回原先的貨櫃，再送回貨櫃碼頭，進行監控遞送行動。其間毒販先指示物流公司將貨櫃送到元朗交收，惟無人現身收櫃；經過一段時間後，販毒集團成員才再現身，親自到物流公司貨櫃場提取貨櫃，送到青衣一空地存放。掌握主要成員身分及角色後，海關於本月13日先在元朗拘捕一名安排涉案毒品海路運輸的男子，翌日再在葵涌拘捕一名負責在本地接收及儲存貨櫃的男子。兩人均為非華裔，分別38歲及50歲，其中一人報稱無業，另一人報稱為運輸公司負責人。
海關港口及海域科港口管制課監督呂智德形容，毒販「花盡心思，用極度高明手法」收藏毒品，除令毒品驟眼看上去與同一批次的白酒完全沒有分別，亦使用與原裝膠袋完全一樣的物料製作精細包裝，並在貨櫃混入大量餐酒及果汁掩飾，令毒品只佔總貨量5%，海關人員需仔細比對包裝、重量等每個細節，抽出液體作不同測試，才能發現毒品。
海關毒品調查科毒品調查第一組指揮官曾建邦指出，販毒集團分工仔細，由前期海路運輸，到抵港後本地運送，以至最後接收貨櫃，均由不同成員處理，企圖以「斬件式分工」擾亂調查及增加海關掌握物流情序的難度，並藉着突然轉變交收手法，觀察有無海關人員正在監控貨櫃，至認為安全時再突擊提取貨櫃，以逃避追查，手法「精密謹慎」。
海關毒品調查科高級監督黃浩然表示，今次行動相信已成功阻止相關毒品流入本港，令販毒集團蒙受4.9億元巨額損失；海關仍在調查案件是否涉及黑社會，以及是否已瓦解涉案販毒集團等。海關在去年全年共共檢獲近9.5噸各類毒品，較2022年的6.9噸高逾三成；其中去年截獲經海路運抵本港的毒品有3.7噸，較前年的3噸多約25%。黃浩然強調，海關會繼續以專業及決心堵截毒品流入香港，並與本地、內地、澳門及國際執法機關加強情報交流，打擊跨境販毒活動。
販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。