海關搗荃灣私煙倉檢$1300萬貨拘一男　連煙帶箱「包膠」圖避查

海關今日（19日）採取行動，突擊搜查荃灣德士古道德豐工業中心一單位，搗破一個運作不足一星期的私煙儲存倉，搜出350萬支未完稅香煙，總值約1,300萬元，拘捕一名53歲本地男子。海關指不法分子用黑色包裝物料，將私煙連貨帶箱「包膠」偽裝成一般貨物以逃避調查，相信行動已成功阻止該批私煙流出市面。



海關拘捕一名53歲本地男子，他報稱無業。（王譯揚攝）

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組調查主任陳嘉豪指，人員根據風險原則，綜合線報和平日調查結果後，今日突擊搜查涉案約800呎的工廈單位，並在單位內搜出總值約1,300萬元的私煙，應課稅值約875萬元。涉案私煙相信原擬供應予荃灣區，海關相信已搗破私煙集團旗下一個儲存倉庫。被捕53歲男子報稱無業，海關正調查他接受多少酬勞，以及有關私煙的來源及去向等，不排除再有人被捕。

海關相信行動已阻止有關私煙供應荃灣區；將調查涉案私煙的來源及去向。（王譯揚攝）

陳嘉豪形容一般情況下的貨物會用紙箱包裝再放在卡板上，但有人用黑色包裝物料為所有紙箱「包膠」，令執法人員只看到卡板和被「包膠」後的長方體，相信不法分子圖以此方法將私煙偽裝成一般貨物，避開執法人員調查。他重申《應課稅品條例》列明，任何人如處理、管有、售賣或購買私煙，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。