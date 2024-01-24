跨境轉運冒牌電子產品　海關緝逾萬件高仿Apple手機手錶等拉3人

海關打擊跨境轉運冒牌電子產品，過去兩周共偵破19宗案件，檢獲14,000件冒牌電子產品，總值1000萬元，包括蘋果公司手機（iPhone）、手錶（Apple Watch）及無線耳機（AirPods）等，是歷年來針對跨境轉運冒牌電子產品行動中緝獲巿值最高的一次；行動中拘捕3名中港貨車司機。



海關版權及商標調查科調查主任羅國銓講述行動詳情稱，海關於本月8日至19日，一連兩星期採取特別執法，打擊跨境轉運冒牌電子產品活動，共偵破19宗案件，檢獲14,000件跨境轉運冒牌電子產品，價值1000萬元，是歷年來針對跨境轉運冒牌電子產品行動中緝獲巿值最高的一次。

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羅續稱，海關透過大規模的數據及情報分析，留意到相關情況有上升趨勢，而且轉運的模式亦有所改變。2023年下半年不法份子主要利用海路運輸走私冒牌電子產品來港，繼而轉運到世界各地；去年12月起，卻轉為陸路運輸。有見及此，海關採取特別執法行動，並與物流業溝通，加大力度檢查不同速遞中心的高風險轉口貨物。

兩星期行動期間，在多個速遞中心及物流公司偵破共15宗涉及跨境轉運冒牌電子產品的案件，又在深圳灣口岸偵破3宗涉及入境貨車轉運冒牌電子產品的案件，拘捕3名貨車司機（43至63歲）涉嫌違反商品說明條例。

是次行動有兩個特點，第一，貨品大多數是高價值的電子產品，如手機、智能手表、手機配件或無線耳機等。部份產品仿真度較高，包裝精美細緻，大多數轉運到歐美等地區；第二，部份高仿冒牌電子產品，如無線耳機，以低質素、不知名電子產品的包裝盒套在外層， 掩人耳目。

海關版權及商標調查科調查主任羅國銓講述行動詳情。（黃偉民攝）

羅國銓提醒物流業要留意，勿被不法份子利用作運送侵權冒牌物品，如有懷疑應向商標持有人或代理查詢。根據商品說明條例，任何人進出口、銷售或為售賣用途管有冒牌物品均屬違法，一經定罪，最高可判罰款 50萬元及監禁5年。巿民可致電海關24小時舉報熱線2545 6182 或舉報電郵crimereport@customs.gov.hk。