大埔男子踩單車暈倒自炒昏迷　送院惜告不治

大埔發生單車自炒意外，一人死亡。今午（24日）1時30分，警方接報指，一名男子在汀角路近汀角村對開的單車徑時，疑突然暈倒「自炒」。救援人員趕至，發現71歲姓劉事主已陷昏迷，身上沒有表面傷痕，將他送往那打素醫院搶救，惟他延至下午2時37分惜告不治。劉翁的家人接受《香港01》訪問時表示，劉翁生前身體健康，他出事的原因仍有待警方調查。案件交由新界北總區交通部特別調查隊正跟進調查，警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，可致電3661 3800聯絡調查人員。



大埔汀角路一名男子踩單車「自炒」，送院後證實不治，警員檢走單車調查。

現場消息稱，劉翁事前與3名友人租單車遊玩，由大埔洞梓出發，踏單車至現場時，劉翁突然倒地，友人隨即報案求助。警方在場初步調查後，檢走涉事單車檢驗。劉翁死因有待驗屍後確定。

劉翁的家人向《香港01》記者表示，劉翁以往從事運輸業，已退休十多年，沒有長期病患，平日十分活躍，除天天行山外，有時亦會相約友人往踩單車。其子更形容劉翁身體「健康過我」。劉翁今早約8時出門與友人踩單車，意外後其的家人趕到醫院了解，初步得知他事前沒有撞到其他物件，意外後身體亦無表面傷痕，惟出事原因仍待警方調查。