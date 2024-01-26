香港仔黃竹坑道爆水管　大量鹹水湧出　一度射到30米高

撰文：凌逸德
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香港仔發生爆水管意外。今日（26日）凌晨1時許，黃竹坑道1號對開一條鹹水管爆裂，繼而湧出大量鹹水，一度射到大約30米高，警方接報到場，通知水務署派員處理。

大量鹹水一度射到大約30米高。
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