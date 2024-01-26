長沙灣私人屋苑變製毒工場　28歲男售貨員被捕　警檢毒品值$310萬

一名男子涉嫌在長沙灣深盛路一私人屋苑單位內製毒，警方前日（24日）掩至，以涉嫌「製造危險藥物」及「販運危險藥物」罪將他拘捕，檢獲可卡因及霹靂可卡因總值約310萬元。



荃灣警區特別職務隊第一隊主管督察譚雅玲稱，警方根據情報及調查，懷疑深盛路一個私人住宅單位被歹徒闢作製毒工場及毒品儲存倉，於前日（24日）採取拘捕行動。人員在單位內檢獲2,600克可卡因及霹靂可卡因，總值約310萬元，與及一批包裝工具，包括括電磁爐、煮食煲、梳打粉、染色劑、電子磅、熱熔機及大量透明可再封膠袋等。同時人員在屋內拘捕一名姓何（28歲）男子，他涉嫌「製造危險藥物」及「販運危險藥物」。

疑犯報稱售貨員，警方相信該處運作約一個月，毒品是供應西九龍及新界南區的娛樂場所，初步顯示並不涉及黑幫操控，但不排除有進一步的拘捕行動。譚雅玲指，由於私人屋苑保安嚴密，疑犯特意藉此租用單位犯案，以逃避警方調查。

譚雅玲強調，「製造危險藥物」及「販運危險藥物」是嚴重罪行，根據香港法例134章《危險藥物條例》，一經定罪可判囚終身及罰款500萬元，巿民切勿以身試法。