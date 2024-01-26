海關旺角截毒品快餐車拘兩男　冚3區毒倉檢$380萬可卡因大麻

海關昨日（25日）在旺角展開緝毒行動期間，成功截獲一輛毒品「快餐車」，搜出一批懷疑可卡因和大麻花，並拘捕41歲男司機及26歲報稱文員的男乘客。人員其後再搜查兩名被捕男子居住或租用的3個單位，起出另一批懷疑可卡因、大麻花和大麻油，搜出的毒品總值共約380萬元。兩名被捕人合共被控4項販運危險藥物罪，明日（27日）將於九龍城裁判法院提堂。



海關在整個行動期間搜出的毒品總值約380萬元，另亦檢獲不少毒品包裝工具。（陳浩然攝）

海關毒品調查科調查主任姚文顥表示，人員昨晚在旺角的緝毒行動中，於黑布街發現一輛私家車，當時一名可疑男子從前排乘客座位下車，人員遂上前截查，在車上搜出一磚重約1.1公斤的可卡因，以及約100克以茶葉包裝作掩飾的大麻花，隨即拘捕涉事26歲男乘客和41歲男司機。

海關人員其後押解被捕26歲男子到附近一住宅單位調查，在單位內找到約80克霹靂可卡因和一批包裝工具；再在他租住、位於元朗鳳攸東街的單位內，搜出2.5公斤可卡因和包裝工具。此外，觀塘大業街一個由被捕41歲男子管有的劏房單位內，亦藏有約500克以茶葉包裝作掩飾的大麻花和25克大麻油。整個行動期間搜出的毒品總值約380萬元。

海關相信兩名被捕男子在涉案單位內，進行毒品儲存、包裝和分銷最少一個月，其中司機每次「出車」可獲發數百元報酬，報稱文員被捕人是否收酬則仍待調查。涉案毒品料供應九龍區。姚文顥指販毒集團為分散風險，會將毒品分開儲存在不同地區、路線和種類的單位，同時細分各人角色，以減低被捕時的損失，達至「防火牆」的作用，

兩名被捕人已共同被控一項販運危險藥物罪，26歲男子已另被加控兩項販運危險藥物罪、41歲男子亦被加控一項販運危險藥物罪，明日在九龍城裁判法院提堂。海關重申販運危險藥物屬嚴重罪行，被定罪者最高可被罰款500萬元和終身監禁。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。