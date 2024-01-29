長沙灣商場36歲男涉女廁外偷窺　當場斷正被捕

撰文：凌逸德
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今日（29日）中午12時14分，警方接獲長沙灣道一商場職員報案，指一名男子於上址女洗手間外偷窺。警員接報到場調查，以涉嫌「窺淫」拘捕36歲姓蔡男子，案件交由深水埗警區刑事調查隊第四隊跟進。

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