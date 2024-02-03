港島柏道政府宿舍男子墮樓亡　死者為退休助理消防區長

港島柏道有人墮樓。今晚（3日）約7時53分，一名男子被發現倒臥於柏道25號政府宿舍對開地面，懷疑從高處墮下，保安得悉事件後報案。救援人員接報到場，證實該名55歲男子當場身亡。警方正調查事件起因；事主死因有待驗屍後確定。



消息稱，死者為55歲剛退休的助理消防區長嚴永忠，他與妻兒同住在柏道政府宿舍。他今晚7時許與妻子用膳後負責洗碗，妻子則前往洗澡，惟她洗澡後發現丈夫不在家中，其後死者被發現倒臥在政府宿舍對開地面。警方到場調查後，在政府宿舍其中一座的梯間發現有窗戶打開，懷疑他從該處墮樓，現場沒有檢獲遺書。據悉，他曾向友人透露感到不開心。消防處回覆《香港01》證實，死者為該處已退休屬員，退休前隸屬海務及潛水區，任職助理消防區長，於2023年12月退休。處方對事件感到難過，並會安排福利組接觸死者家屬，提供一切可行協助。



一名男子疑從柏道25號政府宿舍高處墮下，救援人員證實他當場身亡。（王譯揚攝）

警方表示，今晚（3日）7時53分，接獲中區柏道一棟大廈的保安報案，指發現一名男子倒臥於上址對開，懷疑對方從高處墮下，救護員接報到場，證實男子死亡，警員經初步調查，相信55歲男住戶從上址梯間墮下，在現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288