警東九龍連續3日打擊交通違例　7司機被捕　包括醉駕或危駕

警方表示，東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊一連三日（2日至4日）在區內展開打擊酒後駕駛、停牌期間駕駛、超速及危險駕駛等相關違例行動，總共拘捕7名司機，被捕人均獲准保釋候查，本月下旬向警方報到，警員同時向11名司機給予口頭警告。



涉案鐵駛士駕駛圖中電單車，涉嫌停牌期間駕駛及「駕駛時沒有第三者保險」罪名。（警方提供）

警員昨日（3日）凌晨約2時在黃大仙彩虹道截查另一輛形迹可疑的電單車，經初步調查後，該名43歲姓朱男司機涉嫌「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。

另外，警員今日（4日）凌晨約2時在牛頭角福圖街發現另一輛形迹可疑的私家車，經初步調查後，該名30歲姓李男司機亦涉嫌「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。

涉案鐵駛士駕駛圖中私家車，涉嫌超速及危險駕駛罪名。（警方提供）

警員同日凌晨在觀塘繞道東行方向發現一輛私家車高速行駛，並在車群中穿插，警員隨即尾隨，偵測到該輛私家車多次超速和持續高速行駛，嚴重影響其他道路使用者安全，最後在觀塘繞道近東區海底隧道入口成功截停該輛私家車，經初步調查，該名33歲姓鄧男司機涉嫌「超速駕駛」及「危險駕駛」被捕。

行動期間，警員在深夜時分在區內共截停多輛行車不穩定的私家車司機進行酒精呼氣測試，當中4名司機因未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕，另外11名司機雖能通過酒精呼氣測試，但仍然顯示呼氣內含有酒精成份，警員給予各司機提示及警告並登記個人資料後放行離去。

警方呼籲各駕駛人士，酒後駕駛、超載、駕駛時沒有第三者保險、無牌及停牌駕駛是嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁和停牌，警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，保障市民安全，各駕駛人士切勿以身試法。