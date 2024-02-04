警沙頭角截毒品快餐車拘31歲男　搜寓所共檢$76萬大麻毒品

將軍澳反三合會行動組破獲毒品快餐車。昨日（3日）下午，人員根據情報分析及深入調查，於沙頭角山咀村截查一名可疑男子，在其私家車內檢獲多種大麻毒品，包括大麻花、大麻糖、大麻油。其後再搜查該名男子位於上水的住所，再檢獲更多大麻花及包裝工具，毒品總值約76萬元。涉案31歲姓陳本地男子涉嫌「販賣危險藥物」被捕，正被扣查。警方行動仍在進行中，不排除會有更多人被捕。



行動中，警方在涉案私家車內檢獲157包共重約1.91公斤懷疑大麻花和其他懷疑大麻相關毒品，包括約158克懷疑大麻糖、37支懷疑大麻油、28支懷疑內含大麻油的電子煙及小量懷疑毒郵票。在該名男子上水住所內，則檢獲106包共約重1.26公斤懷疑大麻花、約206克懷疑大麻糖，以及電子磅、真空包裝機等包裝工具。

警方重申，販運毒品是非常嚴重的罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可以被判處終身監禁。警方呼籲，吸食毒品對身體造成嚴重及長遠的傷害；大麻及其相關製品也是毒品，受相關法例管制。市民，尤其青少年千萬不要低估吸食大麻的禍害。家長亦可留意毒品的新興包裝，提高警覺，協助子女遠離毒品。