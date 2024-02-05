上水印傭涉趁老僱主無自理能力　單位藏私煙　海關檢$52萬貨拉人

海關今早（5日）香港海關於上水進行反私煙行動，拘捕一名印傭，檢獲約14萬支私煙，市值約52萬港元，應課稅值約36萬港元。調查顯示，被捕人利用僱主的單位作為私煙儲存倉庫，而她負責照顧的長者已沒有自理能力，料對案件不知情。



海關在上水一個住宅單位檢獲14萬支私煙，市值約52萬港元，應課稅值約36萬港元。（王譯揚攝）

海關人員在行動期間截查一名可疑女子，在其身上搜出小量私煙，並拘捕該名43歲印尼籍女子，她報稱任職家庭傭工。關員其後帶同她到附近的僱主單位搜查，並檢獲約14萬支涉案私煙。海關稅收罪案調查科調查主任石詠森表示，經初步調查，海關懷疑被捕印傭利用僱主單位作為私煙儲存倉庫 ，於早上或假日外出時將私煙售賣給區內用家。海關會深入調查私煙來源，不排除有更多人被捕。

海關在上水一個住宅單位檢獲14萬支私煙，市值約52萬港元，應課稅值約36萬港元。（王譯揚攝）

石詠森指出，調查顯示被捕印傭已為此僱主工作6年，平日負責照顧一名長期臥床、沒有自理能力的長者，故雖然部分涉案私煙被放在單位廳中，長者亦不知情。海關亦已向該名長者的非同住子女問話，相信他們同樣對案件不知情。

海關在上水一個住宅單位檢獲14萬支私煙，市值約52萬港元，應課稅值約36萬港元，並拘捕一名印傭，她黑布蒙頭由關員押走。（王譯揚攝）

海關強調，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。另外，在港外傭如執行僱傭合約所列職務以外的其他工作，有可能違反逗留條件，可遭遣返原居地，或被判罰款5萬元及監禁兩年。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002），舉報懷疑私煙活動。