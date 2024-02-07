海關破20年最大同類案！外籍情侶空行李箱異常重　揭藏21公斤K仔

農曆新年將至，海關持續打擊毒品運港活動，昨日（6日）於機場為一對德國抵港外籍情侶清關時，發現他們的行李箱清空後仍異常沉重，檢查後於行李箱夾層內發現4塊共重21公斤的氯胺酮（K仔），市值約1,300萬元，是近20年來海關破獲最大宗利用行李夾層偷運氯胺酮入境案件。海關指兩人承認抵港後會將行李運到酒店並「等候進一步指示」，海關會繼續調查毒品來源和去向，不排除有更多人被捕。



海關在涉案行李箱的夾層內搜出21公斤氯胺酮。（左朗星攝）

海關毒品調查科機場調查課調查主任陳煒森透露，機場科人員昨日早上為一對從德國法蘭克福來港的外籍男女清關時，發現即使清空了寄艙行李後，行李箱仍異常沉重，遂用X光機檢查行李箱內部結構，並發現有可疑，進一步調查後於行李箱夾層內搜獲4塊合共21公斤的氯胺酮，即時以涉嫌販運危險藥物將兩人拘捕。

該批毒品藏在行李箱夾層內。（左朗星攝）

他指該對男女均為25歲，兩人屬情侶關係、均報稱倉務員，且表示他們抵港後會將行李運到酒店，「再等候進一步指示」，人員目前仍在調查案件，包括跟進毒品來源和去向，不排除再有人被捕。

海關昨（6日）於機場截查一對抵港外籍情侶，並在其行李內搜出21公斤氯胺酮（K仔），市值約1,300萬元，是近20年來本港最大宗同類案件。（左朗星攝）

陳形容今次是近20年來本港最大宗利用行李夾層偷運氯胺酮入境案件，不法分子會利用行李的內部結構，將毒品收在夾層內，再透過情侶同行作掩飾，圖避開海關截查，但他強調海關有先進儀器協助進行檢查，令人員成功從源頭堵截毒品流入市面。他表明海關會在新年持續加強執法和調整策略，包括重點選擇高風險地區來港旅客作清關檢查，從源頭阻止毒品流入本港，又重申販運危險藥物屬嚴重罪行，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。