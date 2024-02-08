消防聯海關古洞冚非法油站　檢近2萬公升柴油值$46萬　兩男將被控

消防處打擊非法燃油轉注特遣隊與香港海關，展開針對性打擊非法加油活動的聯合行動，今（8日）早約10時於古洞路搗破一非法加油站，檢獲近2萬公升柴油，市值約46萬元；其間消防處人員發現一部危險品拖缸車及大批入油工具，並截獲兩名涉案男子，他們涉嫌貯存過量危險品、非法管有受管制物質及直接從持牌車輛轉注危險品，將就違反《危險品條例》、《危險品（管制）規例》及《消防（消除火警危險）規例》而被檢控。



海關及消防人員在現場檢驗發現的貨車及油缸等物品。（消防處提供）

處方表示，為保障公眾安全，已暫停行動期間發現的相關危險品車輛的牌照，有關牌照會在定罪後被撤銷，以禁止相關車輛繼續運載危險品，亦已將涉案的柴油檢走，並會向法庭申請充公。處方亦呼籲市民切勿光顧非法加油站，因它們並非根據國際廣泛認可的安全標準興建，亦未有裝設加油站專用的消防裝置及設備，發生火警時後果非常嚴重，市民可致電消防處24小時熱線2723 8787舉報懷疑非法加油站。

消防處打擊非法燃油轉注特遣隊今日（8日）早上與香港海關合作，於古洞路搗破一個非法加油站。（消防處提供）

消防處強調，一直致力打擊任何形式的非法加油活動，從事非法加油活動屬嚴重罪行，根據《消防（消除火警危險）規例》，任何人為提供受管制物質以供轉注入汽車油缸的業務的目的，而在任何處所之內或之上管有或控制受管制物質，最高可被判罰款10萬港元及監禁6個月。

海關及消防人員在現場檢驗發現的貨車及油缸等物品。（消防處提供）