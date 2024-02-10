母子葵涌教會取物資稱派露宿者　義工確認身份不果欲拍攝車牌捱打

葵涌今日（10日）大年初一下午發生襲擊案，一名教會女義工遭一名到場取物資聲稱派予露宿者的男子打傷。現場消息稱，女義工當時因未能確認男子與其操普通話母親的身份，欲拍下兩人私家車的車牌時，遭男子出手襲擊。女義工手部受傷，清醒送瑪嘉烈醫院治理。



教會女義工被打傷，手部貼上敷料，在救護車上接受治理。（梁偉權攝）

事發在今午近5時，現場消息指，一對母子在葵發路2至12號大德工業大廈樓上一個教會活動地點，取去物資聲稱派予露宿者，教會一名女義工因過往未見過該對母子，欲確認二人身份被拒。女義工於是尾隨二人到街頭，發現二人在葵榮路13號錦濱工業大廈對開登上一輛私家車，遂取出手提電話打算拍下車牌。母子發現後阻止，糾纏間兒子涉嫌打傷女義工手部後逃去，女義工遂報警求助。警方經初步調查後，將案列作襲擊致造成實際身體傷害，正追緝年約30多歲男疑犯歸案，其母則在場接受警員調查。

一對母子在葵涌一教會取去物資，聲稱派予露宿者，教會義工欲確認兩人身份無果，反遭兒子打傷，兒子事後逃去，其母（粉紅衣者）則在現場接受警員調查。（梁偉權攝）

據悉大德工業大廈涉事單位的佔用人，平時將單位借出予教會作倉庫及彌撒地點，今午事發時，爭取基層及難民權益的甘浩望神父亦在場。他事後向《香港01》表示，平時不時有人到教會取物資派發，自己也會容許對方取走物資，形容是「有啲人好心」，估計今次事件最初是源於一場誤會。