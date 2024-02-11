農曆新年警新界南一連兩日嚴打酒駕藥駕拘7人　3人涉車內藏冰毒

新界南總區交通部執行及管制組特遣隊人員一連兩日，在年初一及二（2月10日至11日）凌晨，在區內展開打擊藥後駕駛、酒後駕駛及超速駕駛行動，在各區主要幹道設置路障，截查可疑車輛，並向駕駛人士進行酒精呼氣測試，以打擊農曆新年假期的藥後駕駛、酒後駕駛及超速駕駛等罪行。行動中，警員共拘捕7名本地男子（34至49歲），分別涉嫌「酒後駕駛」、「超速駕駛」、「藏毒」、「藏有工具可作吸食毒品用途」、「沒有提供血液樣本以作分析」、「未獲授權而取用運輸工具」、「危險駕駛」、「在取消駕駛資格期間駕駛」、「沒有第三者保險而使用汽車」、「欠交法庭罰款」及「駕駛時沒有攜帶駕駛執照」等。



警方表示，警員在周六（10日）凌晨青衣青尚路巡邏期間，發現一輛私家車形跡可疑，遂上前截查，並在車內檢獲一個懷疑「冰壺」及少量懷疑「冰」毒。經警方初步調查，一名49歲本地男司機涉嫌「藏毒」、「藏有工具可作吸食毒品用途」、「沒有提供血液樣本以作分析」及「駕駛時沒有攜帶駕駛執照」被捕；另一名36歲本地男乘客，則涉嫌「藏毒」及「藏有工具可作吸食毒品用途」被捕。

另外，警方在今日（11日）凌晨於荃灣路設置路障期間，一輛私家車被截查時突然加速衝過路障往荃灣方向駛走，警員遂上前追截，最終該輛私家車在青山公路汀九段撞向一路肩，人員在車上檢獲少量懷疑「冰」毒。經警方初步調查，一名38歲本地男司機涉嫌「未獲授權而取用運輸工具」、「藏毒」、「危險駕駛」、「在取消駕駛資格期間駕駛」、「沒有第三者保險而使用汽車」、「沒有提供血液樣本以作分析」及「欠交法庭罰款」被捕。

警方一連兩日（2月10日至11日）在新界南打擊農曆新年假期的藥後駕駛、酒後駕駛及超速駕駛等罪行，共拘7人。（警方提供圖片）

警方稱，整個行動中，警員合共向約1,300名司機進行酒精呼氣測試、偵測到76部車輛超速行駛並作出票控及就其他交通違例事項發出了17張定額罰款通知書。

警方呼籲駕駛人士，酒後駕駛及藥後駕駛屬嚴重罪行，一經定罪除會被罰款，亦會判處入獄，切勿以身試法。警方會繼續在各區進行執法打擊酒後駕駛、非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項。透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。