鰂魚涌11個月大男嬰疑因病暈倒　送院治理

撰文：凌逸德
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今日（12日）上午11時58分，鰂魚涌英皇道1128號康山花園一名11個月大男嬰，疑因病暈倒，救護員到場將他送往東區醫院治理。男嬰送院時清醒。

有人昏迷