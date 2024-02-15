有片｜黃大仙祠老翁涉偷玉液池許願錢　目擊善信：至少三次落手

每逢農曆新年，黃大仙祠均人潮如鯽，善信除拜神祈福，亦會在水池投擲錢幣許願，不料成為貪婪份子歛財之機。今日網上瘋傳一段短片，可見一名白髮翁於「玉液池」順手牽羊，伸手入池撿走許願錢幣，當場被善信踢爆。片段引起網民撻伐，有人稱「惹嬲神仙，神仙都懲罰佢」。拍片善信向《香港01》透露事發於今午（15日），疑犯至少三次落手，被撞破後慌忙逃走。他事後通知當值警員，並促祠方加強保安措施。



一名白髮老翁於祠前的玉液池故作洗手，順手牽羊檢走池面的許願錢幣，施然離去。（讀者提供片段截圖）

相關片段長約12秒，可見黃大仙祠「玉液池」滿佈許願錢幣，一名身穿白色短袖T恤、背心羽絨的白髮翁，走到池旁故作洗手，期間四處張望，伺機撿走金屬荷花上的硬幣，再假扮洗手後施然離開。旁邊有善信拍低案發經過，隨即當面斥：「入晒鏡啦你！」涉事男子一度錯愕回頭，影片就此完結。

拍片善信其後向《香港01》透露，事發於今午約1時，他作福後在「玉液池」附近等候家人，留意到涉事男子至少3次撿走池中許願錢，拍片直斥之後對方便「慌忙逃走」。他離開時在祠廟出口通知當值警員，並不排除涉案男子會重施故技，「太容易得手，犯法就係犯法、希望疑犯唔好再犯！」他認為廟方亦有責任，應加強保安措施以防再有同類事件發生。

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片段引起網民撻伐，大批網民留言斥「人去到咩地步先會偷呢啲錢？」、「佢實冇運行」、「惹嬲神仙，神仙都懲罰佢」、「好心善心不是這樣！」但亦有人老翁辯護，「拜神求心之所安，廟宇收到香油饋贈都係用嚟做善事，佢有需要咪由佢，睇開啲。」

片中的「玉液池」建於1930年代，為祠內五行建築之一的屬「水」格局，初時的以磚砌成十字通花圖案，池水深9尺，種植荷花；池水則長流池外。1961年及1980年代，「玉液池」均曾重新粉飾及設計。1993年後，該池以七朵蓮花為造型，寓意「七寶」：道家修煉以人身之精、血、炁、髓、腦、腎、心為七寶。