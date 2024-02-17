警初七初八油尖打擊無牌酒吧　檢毒品和大批酒類飲品　15人被捕

警方表示，油尖警區特別職務隊、反三合會行動組、重案組、尖沙咀分區雜項調查隊及油麻地分區雜項調查隊人員一連兩日（本月16至17日）在區內進行代號「戰馬」的聯合行動，以打擊酒吧非法活動，總共拘捕15人，年齡介乎19至53歲，所有被捕人現正被扣留調查，警員檢獲總市值約3.7萬元的酒類飲品及總市值約2,000元的懷疑毒品。



警方拘捕15人。（警方提供）

當中油尖警區反三合會行動組今日（17日）凌晨突擊搜查尖沙咀金馬倫道42號一間樓上酒吧，並於酒吧內檢獲約兩克懷疑氯胺酮及一克懷疑可卡因，市值約2,000元，一名37歲姓黃酒吧男負責人、一名42歲姓呂男職員、年齡介乎38至53歲的兩名本地男顧客及兩名本地女顧客，均涉嫌「販運危險藥物」被補。

警方拘捕15人。（警方提供）

油尖警區特別職務隊昨日（16日）凌晨突擊搜查尖沙咀漆咸道南115號一間懷疑無牌樓上酒吧，並於酒吧內檢獲約值3.1萬元的酒類飲品，一名19歲姓談酒吧男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被補，酒吧內三名本地男顧客及兩名本地女顧客，年齡介乎35至44歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。

警員檢獲總市值約3.7萬元的酒類飲品及總市值約2,000元的懷疑毒品。（警方提供）

另外，尖沙咀分區雜項調查隊昨晚（16日）8時許突擊搜查尖沙咀加連威老道38至40號一間懷疑無牌樓上酒吧，並於酒吧內檢獲約值400元的酒類飲品，一名32歲姓王酒吧男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕。

油麻地分區雜項調查隊同日晚上8時許派員喬裝顧客到碧街38號一間懷疑無牌樓上酒吧，並於酒吧內檢獲約值5,000元的酒類飲品，一名31歲酒吧男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕；一名24歲本地女職員則涉嫌「無牌售賣酒類飲品」被捕。