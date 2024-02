大嶼山發生船隻火警。凌晨2時許,消防接獲多個報案,指愉景灣近岸海面,有一艘廢置的貨輪起火。消防滅火輪接報趕至現場,開喉灌救,初步無人受傷。至清晨4時54分,火勢已大致救熄,消防仍在調查起火原因。

去年9月超強颱風「蘇拉」吹襲本港,事後有愉景灣居民在社交媒體群組中上載相片指有船隻擱淺岸邊。根據Google地圖拍攝的衛星影像,該船隻於2023年9月起出現在愉景灣庭安閣對開海面。



凌晨2時許,消防接獲多個報案,指愉景灣近岸海面,有一艘廢置的貨輪起火。(Facebook: DB Matters (and so do your opinions)/Steve Bolton圖片)