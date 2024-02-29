兩高學歷專業男誤墮電騙　投資泰達幣、交擔保費　被呃$1380萬元

電話騙案無日無之，騙案手法層出不窮，近期有兩名高學歷專人士分別誤墮「投資騙案」及「假冒官員騙案」，分別被騙走900萬元及480萬元，警方現正調查案件。

警方提醒市民「防騙視伏APP」已新增功能，包括自動配對用戶電話所接觸的來電及網站與防騙視伏器資料庫，如吻合手機會即時發出警示；另增設公眾舉報平台，方便市民舉報詐騙資料。



60歲高學歷男士誤墮「投資騙案」

2023年12月中旬，60歲受害人在LinkedIn 被一名騙徒聯絡，對方自稱是投資專家，接著二人透過WhatsApp 聊天。 隨後騙徒誘騙受害人從Apple App Store 下載一個虛假投資應用程式「Eikrt.me」及投資泰達幣（USDT），又承諾會賺錢。 今年1月初，受害人曾兩度向騙徒所提供的銀行帳戶轉帳共80萬元，以充值其帳戶。 其後他成功從該應用程式中提取約30萬元投資收益。

由於受害人確實收到錢，因此相信該投資程式並繼續投資。 1月中旬至2月下旬，受害人將約900萬元轉帳至騙徒所提供的十多個銀行帳戶。 惟受害人於2月22日無法提取資金，亦與騙徒失聯，始覺受騙，最終於2月24日報案。

53歲男會計師中「假冒官員騙案」

2023年11月22日，53歲受害人接獲一名自稱是內地國家安全人員的騙徒A來電，指控他曾發送有關「日本核子污水處理」的煽動訊息，違反國家安全。受害人否認指控，騙徒隨即將受害人的電話轉駁至騙徒B，騙徒B可提供受害人的完整個人資料，博取受害人信任隨後再將受害人的案件轉交騙徒C調查。

翌日騙徒C指示受害人購買一部新手機，並利用「Telegram」溝通，又要他定期報告行蹤。 騙徒C也指控受害人參與國際金融詐騙案，要求提供擔保費供調查。 2023年11月至今年1月期間，受害人按指示新開兩個銀行帳戶，並將合共440多萬元透過支票存入兩個銀行帳戶中。 受害人也向騙徒C提供了該兩個銀行帳號和密碼。

其後騙徒C進一步要求受害人將額外40萬元擔保費轉入一個「內地檢察官」的銀行帳戶以證明無罪，受害人毫不懷疑，並在網上轉帳。當受害人發現 Telegram 上的所有訊息都已刪除時，才知自己被騙。 而受害人的兩個銀行帳戶已被封鎖，他無法檢查餘額， 因此報案。此案件共涉及騙款約港幣480萬元。

「防騙視伏APP」更新，即日起新增功能，包括自動配對用戶電話所接觸的來電及網站與防騙視伏器資料庫，如吻合手機會即時發出警示；另外增設公眾舉報平台，方便市民舉報詐騙資料。

警務處升級版「防騙視伏APP」正式推出 ，為加強市民的防騙保護，減低受騙風險，APP新增兩項功能：「自動偵伏」、「舉報騙局」。

新增的「可疑來電警示」及「可疑網站偵測」功能，自動把用戶電話所接觸的來電及網站與防騙視伏器資料庫進行配對。若配對吻合，手機會即時發出警示，提醒用戶提防中「伏」。

另外增設「公眾舉報平台」，方便市民舉報詐騙資料，資料經收集並進行分析後會輸入資料庫，與民攜手打擊騙案。

2023年每13分鐘便有一宗騙案，每日騙案的平均損失高達 2500萬。自動偵伏，舉報騙局。下載或更新至升級版「防騙視伏APP」方法：

蘋果 App Store：

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安卓 Google Play：

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華為 AppGallery：

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