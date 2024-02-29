先壓縮再包膠紙偽裝成普通貨物　海關截內河船檢$640萬乾魚翅

周二（27日）凌晨，海關在香港西北水域發現一艘前往澳門的內河船涉嫌進行走私活動，派出區域巡邏船截查後，懷疑船上一個貨櫃內有乾坤，將船押到屯門內河碼頭搜查後，在貨櫃內檢獲約1,285公斤懷疑屬受管制瀕危物種的乾魚翅，估計市值640萬元。海關表示，今次手法與過往不同，不法份子將魚翅壓縮再用膠紙包實，放入紙箱偽裝成一般貨物。案件仍在調查中，暫無人被捕，不排除該批貨物最終運往內地。



行動中，海關檢獲約1,285公斤懷疑屬受管制瀕危物種的乾魚翅，估計市值640萬元。（陳浩然攝）

海關港口及海域科海域行動組督察陳景鋒表示，當時接獲有組織罪案組的情報，懷疑一艘前往澳門的內河船涉嫌進行走私活動，遂派出區域巡邏船到香港西北水域監控及追蹤該艘內河船。陳續指，由於當晚正值航運繁忙時段，加上大霧的影響，大大增加海關監控及追蹤該船的難度，但最終於零時10分，海關在屯門對開水域截停有關船隻。

關員登船搜查，發現船上有6名內地船員，並載有大量貨櫃，經核實載貨清單的資料後，對一個報稱載有電子產品、乾海味及家庭用品的貨櫃有所懷疑，隨即押送船隻到屯門內河碼頭，作進一步搜查。陳景鋒稱，經查驗後，發現約1.285公斤懷疑受管制的乾魚翅放在貨櫃較深位置，相信是為逃避海關偵查，由於船員未能提供有關許可證，遂交由有組織罪案調查科接手調查。

有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒表示，漁農自然護理署初步核實後，證實該批受管制乾魚翅，屬於《保護瀕危動植物物種條例》附錄2所列明的瀕危物種，由於沒有人能向海關出示相關許可證，海關會循走私瀕危物種方向調查，案件仍在調查中，暫時仍未有人被捕，並不排除該批貨物最終會運返內地。

胡雪兒稱，經海關大力打撃走私後，留意到不法份子開始利用不同途經走私，如這次走私魚翅的包裝亦與過往不同，不法份子會將魚翅加以壓縮再用膠紙包實，然後再放入紙箱，企圖偽裝成一般貨物，藉此魚目混珠，逃避海關偵查；另外，貨櫃內只有中間擺放魚翅，相信他們利用「螞蟻搬家」的形式分批出口。

不法份子會將魚翅加以壓縮再放入膠紙內，然後再放入紙箱，企圖偽裝成一般貨物，藉此魚目混珠，逃避海關偵查。（陳浩然攝）

根據《條例》，任何人在未取得所需許可證的情況下進口、出口或管有瀕危物種，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款1千萬元及監禁10年。市民可參閱網頁www.cites.hk，以了解各附錄物種的許可證要求。如有查詢，可以電郵hk_cites@afcd.gov.hk或致電1823與漁護署聯絡。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。