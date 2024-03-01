警深水埗大埔搗兩非法賭檔拘13人　最老賭客81歲

深水埗警區特別職務隊人員及大埔警區特別職務隊人員根據線報，今日（1日） 下午分別在各區內展開打擊非法賭博行為。期間，深水埗警員於基隆街一個單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔，拘捕5人包括一名26歲越南籍女主持。另外，大埔警員則在上水新勤街一個地下單位，搗破一個非法麻雀賭檔，拘捕8人，包括77歲男負責人。



深水埗警區特別職務隊人員展開代號「犁庭掃穴」行動，突擊搜查深水埗基隆街一個單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔。警方共拘捕5人，當中一名26歲越南籍女子涉嫌「管理賭博場所」被捕。而其餘一名本地男子，一名本地女子及兩名越南籍男子，年齡介乎35歲至51歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人現正被扣留調查。行動中，警方檢獲5部射擊遊戲機、一批遊戲卡及1,300元賭款。

大埔警區特別職務隊人員突擊搜查上水新勤街一個地下單位，搗破一個非法麻雀賭檔。(警方提供相片)

另外，大埔警區特別職務隊人員經深入調查後，今日（1日）中午在區內突擊搜查一個位於上水新勤街一個地下單位，成功搗破一個非法麻雀賭檔。行動中，人員於單位內拘捕一名77歲男負責人，涉嫌「經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」 。另外，上述處所內的5名本地男子及2名本地女子年齡介乎26至81歲，亦涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。行動中，警方檢獲兩張電動麻雀枱、4副麻雀賭具、一批家具及630元現金。案件將於3月28日在粉嶺裁判法院提堂。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，管理賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重行為，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款5萬元及監禁9個月。