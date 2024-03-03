天水圍明渠滿佈死魚　專家：大量非洲鯽死亡　料寒流氣溫急降所致

天水圍明渠近沙州里村一段魚群集體死亡，水位低見河床底，成千上萬鰂魚屍體曝露眼前，白鷺繼續在一邊覓食。今早（3日）政府派員用黑色大垃圾袋載走死魚，街坊議論紛紛，擔心明渠受污染影響生態。魚類專家相信死去的魚類，大多是原產於熱帶地區的「羅非魚」，又稱非洲鯽或福壽魚，集體死亡主要因寒流氣溫急降，亦有可能因為春季將至，梅雨翻起沖積或有毒物質所致。



天水圍明渠近沙州里村一段魚群集體死亡，成千上萬鰂魚屍體曝露眼前。（蔡正邦攝）

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天水圍街坊議論紛紛，皆因明渠再有大量魚類死亡。讀者高先生不時踏單車經過天水圍明渠，昨日已經開始聞到惡臭，今日（3日）上午見到渠務署人員到場，用黑色大垃圾袋載走死魚。高先生擔心渠道受污染，影響白鷺等季候鳥食物鏈。

家住天恆邨的林先生每日都會到天水圍明渠散步，過去一年未見大量死魚，今日一望大感驚訝：「下？咁樣嘅？依家咁見到就麻煩咯，我都未曾見過咁多死魚。」，相信有成千上萬條魚死亡。

家住天恆邨的林先生每日都會到天水圍明渠散步，過去一年未見大量死魚，今日一望大感驚訝，相信有成千上萬魚死亡。（蔡正邦攝）

魚類學會創會會長莊棣華接受《香港01》訪問指，從圖片判斷大部分死去的魚是「羅非魚」( 又稱非洲鯽或福壽魚 )，相信主因為寒流氣溫急降。「羅非魚」是一種外來食用經濟魚，對各種環境適應性高，現今遍佈世界各地的湖沼溪河至河口，但因原產地屬於熱帶，經常在溫帶水域因當地寒冬天氣而大量死亡。

另外一些造成魚類大量死亡的因素包括山泥傾瀉、化學物質污染，而且秋冬季山上河道乾涸及積聚大量枯葉等有毒物質，春季梅雨將河溪中的有毒物質沖入明渠，但又未由於仍未到夏天大雨季節，雨量不足以將有毒物質沖出大海，有毒物質積聚在明渠會令水質惡化，因此每年都會有大量魚因未有大量雨水而死亡。