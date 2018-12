【ANGELS】 陳蕾．藉電影圓紋身師夢（注意！內含《翠絲》劇透）

身兼創作歌手/演員/手作飾物店主,陳蕾(PANTHER CHAN)從不會以單一的身分定義自己。她在11月上映的電影《翠絲》中客串飾演一位紋身師,更包辦電影主題曲〈Tracey〉的曲、詞、演,道出跨性別人士面對社會大眾壓迫的感受。 PHOTOGRAPHY:高仲明 SPECIAL THANKS:DaAce

「翠絲可以是任何人」

電影中主角佟大雄(姜皓文飾)選擇解開社會及家庭的束縛,誠然面對自己的內心,作出離婚及變性的決定,你或許會覺得他放棄一切很傻,但她終於不用隱藏自己,過着無悔的人生,這才是一個完整的人生。每個人的生命都充滿着選擇,別人無法替你經歷,所以又何必在意別人的想法,讓別人影響你的抉擇呢?社會上存在着形形式式的規範,所謂「小眾」即是指那些相對於「主流」社會有着差異的人,可是單單是因為與別人不同,並不代表他們要接受歧視目光。

「而就算你不同意 也想你知It’s me. My name is Tracey」

在〈Tracey〉一曲的創作過程中,陳蕾更想帶出的是,翠絲可以是你或我,是性小眾、情緒病患者以至紋身者也好,這些被主流意識型態所壓制的小眾,往往也有着一顆想被理解的心,希望藉歌曲呼籲社會能給予他們多一點尊重。

小眾不是貶義詞

雖然戲份不多,但陳蕾接受訪問時坦言很感激有機會參與電影的演出,她亦很喜歡雙臂佈滿紋身的造型,更滿足了她曾經的幻想;角色嘉欣是個說一不二的人,「自己的身體為何不可以由自己話事?」一句說話影響了主角兒子對父親變性的想法,而這也是陳蕾對於紋身者的看法。生於文明社會,我們絕對有權利根據自己的意願改造身體,更何況紋身沒有對別人的生活造成影響,他們何罪之有?縱然社會風氣逐漸開放,紋身者卻無法擺脫世人對他們的標籤,同樣是紋身者的PANTHER認為即使被區分為「小眾」也不是壞事,重要的是你如何看待自己,還有怎樣去消化這些標籤與目光,只要夠自信、堅定,自然可感染別人。

人生轉捩點果斷決定紋身

跟電影角色不同,PANTHER則認為自己的性格不如嘉欣般處事俐落,但她回憶起自己決定紋身一刻,也是沒有帶着任何猶疑。2014年是陳蕾人生的一個轉捩點,面對失戀、失業,前路模糊不清,本來只是陪朋友紋身,卻毅然作出紋身的決定,手腕及腳跟兩個迷你的紅色三角,記錄了她生命的某段時光。在訪問中PANTHER提到紋身於她有如一件配飾,或許會隨時間而改變她的喜好、造型,所以她選擇了簡約的圖形。「三是我的幸運數字,而三角形則是由最少的線組成的圖形,給予我無限的能量。」雖然經歷了一段迷惘的時間,慶幸她有自信面對,靜候更好的來臨,我們才可看到今日的陳蕾。