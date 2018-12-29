【針筆云】NATHALIE TALI．刻骨的刺青 描畫迷失的女性身體

翻閱NATHALIE的作品，發覺她對女性身體的描畫尤其細膩動人，墜落的身體，或處於沉沒的姿態，表達的是一種惘然若失的情感，她藉圖像與紋身者溝通，並以皮膚作為媒介去呈現。雖然NATHALIE作品予人迷失的感覺，現實的她卻十分肯定自己的方向，決定了成為紋身師的她每日努力練習、創作，最終成就了今日NATHALIE TALI。 攝影：朱潤富

聽著眼前這個斯文有禮的紋身師分享，想像如果在街上偶然遇上，可能你不會第一時間聯想起她現在的職業。原來NATHALIE在加入紋身行業前也有擔心過自己跟其他同行相處不來：「惡、有性格、有主見」，當初她跟大眾對紋身師的普遍看法也一樣，但因著對紋身的熱愛使她義無反顧地投入，也讓她看到不一樣的一面。

畫畫是每日必做的事

自小喜愛畫畫，NATHALIE沒有專門找老師學習，靠的是現在流行的網上教學影片自學成才，最喜愛畫的人像畫，利用手提電話作畫，堅持每日一幅，漸漸摸索出現有的畫風。中學畢業後升上大專修讀平面設計、電影，NATHALIE不想順從社會的期望做人，因此半途綴學投身社會。廿五歲的她想到自己仍未找到一個適合自己的方向發展事業，便毅然放下電影製片助理的工作，專心在家中畫畫。機緣巧合之下她認識了現在師父的朋友，得到一個紋身學徒的面試機會，從此加入了紋身行業。

紋身是一門手藝

作為行內資歷尚淺的新人，她不諱言要留得到客人，最重要還是好好鍛練手工，可幸是從她的觀察中，越來越多客人是真正懂得欣賞，知道不是單從構圖分高下，每一筆線條、用色、陰影等一一都是紋身師的價值所在，還有她繼續努力地走下去的原因。由學徒晉升成為一個能獨當一面的紋身師，短短不到一年的時間NATHALIE的師父便讓她在人體上紋身，在行內也算是一個成就，除了有賴她的畫畫功底還得靠著不懈的練習。而在平面的媒介變成在立體的身體之上作畫，NATHALIE在適應的過程也下了不少苦功。畫畫畫錯可以重畫，但紋身則不可，而徒手畫直線、圓形的練習是最基本也是最磨人的。初初在假皮上練習，光是圓形便可以練上幾天，讓她感到絕望和氣餒。所謂「欲速則不達」，NATHALIE在練習中發現紋身原來除了考究紋身師的手藝，也需要耐性。

「紋身是唯一可以做返自己的工作。」

當她仍是學徒的時候，憑藉分享作品原稿在網絡上已經累積一定數量的粉絲，這大概也是一個撒種然後收獲的過程，證明過去的練習並沒有白費過，更是現時店裏炙手可熱的紋身師之一。而在NATHALIE作品中經常出現的女生其實是以她本人為原型畫出來，靠肢體動作表達一種迷幻的感覺，臉孔則刻意留白，想讓人更有幻想的空間。本來只是單純地想藉畫出自己的姿態來紓解心中的煩擾，不料分享到社交網站後，卻意外地讓她遇到為數不少的知音人，紛紛表示喜歡她的作品；同時也因為透過反覆地以這個鮮明的命題出發作畫，使得她在很短時間裡便奠定了這種獨有的風格。或許懂得欣賞她作品的人都曾經處身相似的迷惘之中，因此格外覺得有共鳴，因此往往託她紋身的客人總會放心讓她創作，使得她在紋身工作的過程中所得到前所未有的自由度，更讓她確信當初的選擇是正確的。

NATHALIE的紋身手稿：