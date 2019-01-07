【針筆云】ZIK TATTOO．簡潔線條 繪寫荒誕抽象的另類美學

無臉、墜落或以扭曲的身體姿態呈現的卡通人像，這些新穎而又抽象的刺青全由溫哥華紋身師ISAAC設計，只是短短幾個月的時間，他所創立的ZIK TATTOO已經在社交平台上得到超過萬人的關注。自問不是技術派，ISAAC卻以饒有趣味的設計讓人得到共鳴，他發起不同類型的實驗性紋身計劃，打破了大眾對傳統紋身的認知，亦超越了媒介的限制。 INSTAGRAM：zik_tats

HEA住紋的佛系刺青？

圖騰崇拜、刑罰方式、身體裝飾等等，紋身的意涵隨着時代、文化而有別，現代紋身漸漸變為一種自我彰顯、身體自主的宣示方式。而隨着紋身的普及，它看似變得更加隨意，放下了對傳統手藝的執着。然而，多樣化的紋身風格並不代表紋身專業崩壞，現代流行的紋身的設計追求簡單，實則也蘊含了它的意義，講究的是紋身師、紋身者、觀賞的人之間三者的交流，是靈性上的接觸。將ZIK TATTOO的作品喻作佛系心靈刺青，原意是指他的圖案簡潔而「夠HEA」，可是當你用心解讀，也許能對ISAAC的作品中獨特的視覺有另類的觀感。

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紋身是一種藝術創作

至於紋身予人的虛空感，某程度上是源自ISAAC自身的焦慮。他坦言創作的過程讓他抒發他的情緒，也令他可以集中精神，將迷失的感覺幻化成一個個荒誕的圖像，從抽象的視覺藝術中抽離自充滿負面情緒的現實世界，或許這就是年輕人在他的紋身設計中得到共鳴的原因。熱衷於創作的他腦海中除了怪奇的紋身意念，亦不乏具創意的表現形式。

ISAAC的紋身手稿。

彩色淚滴的紋身設計也是出自ISAAC之手。

懂得旋轉的趣味紋身

「如何地轉，嘔心瀝血原地在轉」看着旋轉的椅子紋身，不禁驚嘆這位紋身藝術家豐富的的創意與聯想力。ISAAC去年七月以椅子為主題而開展的實驗性紋身計劃，邀請到共30位紋身者參與，在身體的任意位置以點刺的方式紋上不同面向的椅子，經由電腦後期加工，展示出會旋轉的紋身影像。參與者之中有的是朋友關係，也有完全不認識的陌生人，卻因趣味的紋身圖案相連結。ISAAC從溫哥華出發至世界各地，「刺」予不同國籍、喜好的紋身者一段撲朔迷離的緣分。問及ISAAC是否對椅子特別喜愛，他卻說並無非椅子不可的原因，只是嘗試以最簡單的圖案，實現出紋身的動畫效果。他形容參與計劃的紋身者就如拼圖一樣，無論是否認識彼此，也可靠紋身與對方相認，這種相遇在現今世代疏離的人際關係中顯得尤其珍貴。