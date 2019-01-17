【以紋傳紋】Bird Box Challenge．紋身師挑戰蒙眼紋身

串流影片網站Netflix近日熱播的原創電影《蒙上你的眼》（Bird Box）早前在社交平台掀起「Bird Box Challenge」（蒙眼挑戰）熱潮，不少網民也有參與此項挑戰，更有人因而遇上交通意外，促使Youtube更新影片指引，禁止用戶發布「在某些情況下可能導致死亡或已致死的挑戰及惡搞影片」。即使如此，仍有網民樂此不疲地接受這類挑戰，在巴西就有一名紋身師嘗試蒙着雙眼為別人紋身，由紋身者的女友記錄整個過程，結果縱然是慘不忍睹，卻為他們留下了獨一無二的記憶。

別說要將自己的身體交託給一個陌生的人，就算是相識已久的紋身師，也沒可能奉上全然的信任。在片段中，紋身者的真情流露赤裸地表達出對紋身師的不信任，他們互動的過程也是妙趣橫生。本着「X哪媽！頂硬上！」的精神，紋身者勇敢地躺上了紋身床，在開始紋身的時候亦不時扶着紋身師的手，引導他到正確的位置，實行自己紋身自己救。這個欲拒還迎的步驟來回幾遍，紋身者終禁不住笑意，以半放棄的狀態接受紋身師的擺佈。片尾鏡頭向觀眾們展示了紋身的成果，不似人形的面孔與原來的設計的確相差得遠，甚至連五官也沒法看清，比小孩子亂畫的作品更差，只是這幅「藝術品」將會永久地留在紋身者的皮膚上。原本是紋身師的蒙眼挑戰，卻變成了紋身者的大冒險歷程，令人不禁佩服紋身者的勇敢與幽默感。

像是片中的紋身挑戰，只是一個跟隨潮流而做的行為，實際上並沒有太大意義。無論將紋身視為身體裝飾、療癒傷痛，或是希望紋身能作為提醒，都是渴望藉紋身讓自己變得更好，所以在紋身前最好想清楚紋身的因由、能承受的後果，才是對自己身體負責任的行為。