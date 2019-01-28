【刺青具】圓針VS排針 了解你的入墨工具

泰國刺符、日式傳統「肌絵」以竹竿刺具入墨，薩摩亞「TATAU」以鯊魚牙齒製的「紋身梳」取代紋身槍；雖則現今這些古老紋身法因工藝傳承而仍為人所用，然而紋身機早已成為行業主流，與皮膚接觸的，不再是動物獠牙，而是更先進衛生的鋼製紋身針，亦可以分為兩大類——圓針與排針。

紋身針的構造絕不是單純一枝針而已，它的粗幼、長短、形狀，都有着不同功能，直接影響成品的模樣。因此一位專業的紋身師必須清楚了解每種針的特性與效果，繼而將其應用於圖案的不同位置，做到運針如運筆。

紋身的輪廓 紋身的第一步通常由割線開始，亦即是圖案的基本線條，而割線用的針就是圓針，可分為割線圓針（Round Liner／RL）及打霧圓針（Round Shader／RS）。割線圓針呈圓形狀，針的密度高，其飽和度亦較高，容易紋出扎實的線條，因此多用以割線。打霧圓針針口則較為疏散，可以作小範圍的打霧或用於一些需要粗線條的風格如old school。而針的粗度就取決於圖案線條的粗幼，從最幼的1針到最粗的18針，針數越多紋出的線條越粗，顏色亦越深。而用以勾勒細緻線條的單針是最常見的割線圓針，著名單針大師如Dr.Woo所用的就是割線單針，分別在於他單單以割線針完成整個紋身圖案，因此難度亦較高。

割線圓針（Round Liner／RL）

打霧圓針（Round Shader／RS）

填色遊戲 在割出紋身的基本輪廓以後便是打霧，亦即是上色的程序了，而打霧用的則是排針。排針顧名思義就是由打橫一排鋼針組成，針尖鈍、接觸皮膚的範圍大，因此適合用於大範圍的上色工序。而排針亦可分為單排（Flat／F）與雙排，前者主要使用4至7針，多用於細緻圖案的上色，或作修飾圖案邊緣與尖角。雙排針又可細分為交叉狀的叉排針 (Weaved Magnum／M1) 、兩排平行並列的雙平排針(Stacked Magnum／M2)以及呈扇形排列的弧排(Round Magnum／RM)。雙排針中叉排針與雙平排針的針尖密度較高，多用於大面積的打霧；而較獨特的弧排針中間長、兩邊短的扇形特點使其容易營造出明暗漸層效果，非常適合用於素描、寫實等講求細膩陰影的風格上。

針數又是另一門學問。

在深入了解紋身針的種類與功能後，其重要性更不言而喻。紋身師的針就如畫家的筆，要對自己所用工具有深入認知才能達到事半功倍，將所畫圖案以墨水轉寫到皮上；而除了針的種類外，針數亦是另一學問，當中的數字決定了紋身師手的速度、力度，顏料顆粒的大小，以至易上手程度⋯⋯紋身針上的數字下回將一一拆解。