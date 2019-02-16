《權力遊戲》女演員們紋身 標誌著女性在權力遊戲中扮演的角色

踏入2019年，作為《權力遊戲》的忠實觀眾，定必期待著即將推出的最後一季。這部史詩式神劇進入白熱化階段，角色背後的祕密慢慢浮現、數場大戰在即，主角們Stark家族的命運趨向也是眾人莫測的。這齣大作為人所津津樂道的，除了電影級畫面，角色刻畫鮮明（但一旦對角色抱有愛，他們可能都會死的），不單是觀眾的代入感，就連演員們更受作品蘊含的精神所影響。今回要說的，就是三位女主角特別為《GoT》所紋上專屬於她們的印記。

Sansa Stark，《權力遊戲》劇照 Sophie Turner——Sansa Stark 臨冬城女主人 由第一季到第七季一路走來的觀眾，對Sansa這個角色抱有的心情定必很複雜。由最初迷戀變態王子的無知女孩，到三番四次當棋子地、儼如人質般被嫁於別人，她沒有像其他家族成員般有著強大的主角光環，他們總是過了幾集，出關之後就成為了世上最強的領導者、刺客、賢者⋯⋯Sansa一直受苦，最後因為這些經歷而學習、成長，以無知的表面，用演技騙倒了最聰明的人。成就這一切的，還有兄弟及妹妹的幫助，正如她的紋身：The pack survives。

Stark家族剩餘的成員 這句格言出自他們的父親Ned Stark，全句為：「When the snows fall and the white winds blow, the lone wolf dies, but the pack survives」。Stark家族勝在人多勢眾，總是殺不掉（但可惜的是他們所養的冰原狼都死很多），大哥Robb死於勢孤力弱，但最後臨冬城歸還他們之手，還是靠團結。很多人思疑Sophie Turner這個紋身是最後一季的啟示，但她最後補充說，只是一個她喜歡而又適合她的格言。

It's just a quote from last season... Everyone figures that the pack really does survive, but it's just a moral that I like to live by. Sophie Turner

Arya Stark，《權力遊戲》劇照 Maisie Williams——Arya Stark 最強暗殺者 這位嬌小的女生可能最受觀眾歡迎，在過去幾季中，她每天都唸唸有詞，默唸著心中的仇人名單，自小到大都性格鮮明，雖叛逆但忠誠。她為了滅門之仇，加入刺客集團「Faceless Men」接受訓練，最重要的是要騙得人又騙到自己，捨棄所有的身份，成為真真正正的「No One」，但最終畢業了，她還是沒忘心中的堅持以及是Stark家族的一份子，離開Faceless Men而回家。不過，在現實中她找來紐約著名紋身工作室Bang Bang的紋身師Mr. K，紋上「No One」，劇中沒有成就的大業也許要寄託到現實去。

另一方面，在劇中Sansa及Arya是一對性格反差很大的姊妹，從小時姐姐Sansa就很淑女，好似是注定要走去嫁人的設定；反之Arya總是坐不定，在學針黹時卻偷偷走去練射箭，卻將自己的佩劍命名為「Needle」（縫衫針）。但經歷過家門鉅變，她們倆重逢後又被利益投機者分化，最後連觀眾都看呆了，兩姊妹完美地上演一齣好戲，拆穿了把戲。這幾季以來二人在戲裡戲外都感情甚深，所以一起紋上了「07.08.09.」。這是她們被邀請演出的日子，也是她們友情的開始。

Emilia Clarke——Daenerys Targaryen 名號很長的龍女 這個角色乍聽之下就知大有來頭，名號長過孫悟空：「Daenerys Stormborn of the House Targarven. the First of Her Name、the Unburnt、Queen of Meereen、Queen of the Andals and the Rhoynar and the First Men、Lord of the Seven Kingdoms、Protector of the Realm、Khaleesi of the Great Grass Sea, Breaker of Chains and Mother of Dragons」。

介紹她的名字就用上一段⋯⋯她本來一無所有，只是舊王朝剩下的血脈，被人追殺、當是政治籌碼，被賣去當新娘、做奴隸，但她從中憑藉個人能力與魅力（當然還有命運使然），從被支配者變成支配者、掌權者，現時是七國國境內最有實力的王后。她搖身一變的起因，還是因為作為三頭龍的「母親」，其血脈令她不怕火燒，第一季時當她在打算抱著龍蛋隨夫君而去，怎料猛火令她絲毫無損，還孵出她三隻龍嬰來。隨後她帶著三頭龍和隨其魅力而來的軍隊打天下。所以，作為Mother of Dragons，其標誌性紋身當然是三條飛龍。