【有一種__人】第一週 有一種惡人 by葉子騫

某日，老師給了初來報到的學生一份特別的功課，要學生下山到村莊觀察村民的生活，記下那些觸動自己感覺的人，每一次上山跟老師見面時，就以「有一種__人」為題向老師介紹一下。 文字：葉子騫｜圖片：第二身

第一週 有一種惡人

學生説：

有一種惡人，有別於大家對惡人的傳統觀念，沒有凶狠的肌肉，也沒有蛇蠍的心腸或者狐狸的狡猾，但這種非常惡人做的惡，卻是壞到另一層次。

首先，這種惡人有一種認為自己永遠是對的天性，他們的説話，就是善意有建設性充滿愛的批評。既然如此，站在接受批評的那一方便必須要完全理解和接受他們這一種逆耳的忠言。因為沒有瑕疵和過錯，他們就如聖人一樣站在道德和智慧阿爾卑斯山最頂頂的山峰上，冷眼看着腳下那一群比自己鼻屎都不如的凡人做惡業。

他們用出世時開發，橫跨了隕石撞地球，佛陀得道，摩西過紅海，亞特蘭提斯沉沒，紅磡海底隧道開通等等歷史大事，沿用了幾百萬年的智慧和道德標準（沒有之一）來批評你這些活在2019年的人類，完全是因為他們擁有菩薩心腸，不忍心螻蟻一樣的傻仔們一錯再錯而塞錢入你袋。俾面你才鬧你，其實打在你身，我不關心，這類惡人暗地裡只在乎正義背面摧毁你的快感，一次又一次用你你你和你證明自己的完美罷了。

而在苦海沉淪的你你你都明白，無人完美，然而除非，你看到另一位自己。若然有人敢以下犯上，指出他們正在以古墓派的思想箝制地球的進化，指出他們自以為正義與自己長存的超然思想逐漸讓他們走向精神病院的快速公路上，甚至指出他們不能接受任何人的善意批評是有如三歲細路哥天真得可怕的思維，還有大家對他們那一種「公就我贏，字就你輸」的公平玩法的不屑。聖人一樣的惡人就會跟你死過，大大聲聲的將你帶到公眾席上鞭屍，大吵大鬧怨婦上身，說什麼自己是受害者，是不折不扣被世人誤解的可憐蟲等等等等，結果，在旁邊的花生友最終因為受不了煩音帶來的煩膠麻煩，棒打出頭鳥，必定將以下犯上的你以「相嗌唔好口」的罪名將你處死，你就成了說真話的罪人，抵死。

這種恃強凌弱以善意包裝的惡人，實在比一般的惡人更難應付，下次都是避之則吉。之不過，根據因果和業力法則，在尋得大智慧之前，凡人的你都只會一次又一次的走進這無間地獄，在生活的各個層面上碰到這種扮好人的大惡人。

所有人都是一面反映自己的鏡子，既然嬲豬的是你，問題必定在於自己身上，古墓派的智慧沒有不妥，重點在於接受新事物新時代和新時代的人，多為惡人和自己念經吧🙏🏻 老師評

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