【一人一個紋身故事】 Austin・紋身是人生的每個逗號

人生無常，每走一步都可能影響著之後的道路。然而，總有一些事暗地裡默默地支持著自己，那怕是兒時看過的卡通，還是過去的高山低谷。 NAME： Austin ｜ OCCUPATION：Salesman Photo/Text：Austin、 Edit：WONG Siu Fa

從小家裡人就對染頭髮、穿耳和刺青就有一定的死版印象，這是人生第一個刺青，先刺一個小小的來試水溫。靈感來自Miley Cyrus的一首歌曲〈My Heart Beats Of Love〉。

手腕上的刺青是第一次得了抑鬱症的時候刺的。兩隻手拼在一起是「Silver Lining」的意思。因為從小就想法超級負面，想警惕自己。就算再糟的事情，也會有事過境遷的一天。

手掌上的「XO」是高中的時候，常看到國外的搖滾明星的簽名都會在簽名上簽上「xoxo」。查過資料後。發現原來是以前軍人在打仗的時候，在信上的署名，是對家裡的人的一個思念：「x」代表kiss；「o」代表hug。覺得還蠻浪費的，所以就刺在手掌上。

「Believe In Me」和「Warrior」都是來自Demi Lovato的第一張和第三張專輯的歌曲，得抑鬱症的那段期間，一直都在用音樂來陪自己走過來。那時候這位女生也剛好在同一段時間得了飲食失調症和用藥過多等要去戒療所，當時還十幾歲的我就幼稚的想這兩首歌刺在身上，因為就好像大家互相支持著對方似的。

紫色的氣球是來自美劇《Cougar Town》的對白，大概的意思是「我把我的怒氣化作個紫色氣球，數到三，我就讓它走。」雖然是一句很普通的對白，但就深深的在我腦海裡，看到它就提醒自己要Take it easy。 其他的四個其實是卡通數碼暴龍的符號，小時候朋友不多，音樂和電視差不多是我的好朋友。而這卡通是我的最愛，四個符號代表著：愛、純真、希望和光明。警惕自己要愛自己，愛身邊的人，就算出了社會會被磨掉菱角，但也要保持著當初的自己。以及就算多絕望也好，只要還保持希望，就會看到光。